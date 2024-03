Gonzalo Miró habla de su infancia sin padre en Espejo Público y noquea a Griso

El tertuliano de moda en la pequeña pantalla habla y opina prácticamente de todo lo que sucede en la actualidad pero no tanto de su vida privada. Hizo una excepción por el Día de San José.

Se ha convertido en uno de los tertulianos de moda de la pequeña pantalla y sus apariciones suelen protagonizar noticias y titulares polémicos y no pocos post en redes sociales cuando comparte sus opiniones sobre prácticamente todo lo que sucede a su alrededor. Algo que no sucede cuando toca hablar de su vida privada o de su infancia como hijo de madre soltera de la inolvidable Pilar Miró.

Sin embargo, este lunes coincidiendo con el Día del Padre Gonzalo Miró sorprendió a los espectadores del Espejo Público de Antena 3 en el que colabora habitualmente con unas declaraciones inusualmente personales.

Conocido por mantener su vida privada lejos del escrutinio público, sus palabras resonaron con un eco de sinceridad que raramente se le ha visto compartir en televisión cuando se trata de su intimidad.

El colaborador de Atresmedia fue un poco más allá y también tocó temas íntimos, refiriéndose a su experiencia personal tras la pérdida de su madre y cómo eso afectó su elección de vivienda, un detalle que rara vez había discutido en público. La franqueza de Miró en abordar un tema tan personal dejó a la presentadora Susanna Griso y a la audiencia con una nueva perspectiva sobre el colaborador, que a menudo se ha mantenido reservado sobre su vida fuera de los platós.

Gonzalo Miró habla como nunca de su infancia sin un padre: "Cero drama"

Pero no solo eso sino que no dudó en abordar cómo afronto su infancia y el Día del Padre como hijo de madre soltera en una época en la que eso no era tan habitual como puede ser hoy en día.

Al hilo del debate sobre la indignación de los padres de un colegio concertado por suprimir la festividad del padre para no herir sensibilidades, Griso no dudó en preguntar a su tertuliano como recordaba él ese día y Miró lo tuvo claro: "Sin ningún drama. A mi me sorprende la dramatización de que se hace de todo esto, yo de verdad que nunca tuve un conflicto. Cuando toda la clase hacía algo para sus padres pues yo se lo hacía a mi madre, entonces mi madre tenía dos días".

GONZALO MIRÓ y el día del padre pic.twitter.com/Z16tPypJZU — TVMASPI (@sebas_maspons) March 19, 2024

Ante la insistencia de la presentadora por si los niños le preguntaban por su padre, el colaborador admitió que sí pero que tampoco le generaba conflicto y se limitaba a transmitir lo que le contaba su madre: No hay padre, somos una familia de dos, sin más".

Una "naturalidad", como destacó Susanna Griso, que logró conectar con la audiencia este martes. De hecho, Espejo Público registró en los audímetros para Antena 3 un 12.9% de cuota de pantalla delante de 330.000 espectadores, su mayor número de los últimos tres días.