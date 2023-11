Ramón García se rompe de emoción en directo al escuchar a uno de sus invitados

El presentador de 'En compañía' se rompió al contar el motivo de la visita de Antonio, dejando uno de los momentos más bonitos y duros a la vez que se recuerdan en el magacín de CMM TV.

El plató de En compañía, que normalmente está más acostumbrado a las risas que a las lágrimas, se llenó de lo segundo al recibir la visita de Antonio. El programa que presenta Ramón García junto a su compañera Gloria Santoro en la cadena pública de Castilla La-Mancha vivió uno de esos emotivos momentos de los que es difícil escapar al menos sin los ojos humedecidos.

No pudo evitarlo el propio Ramón García, que aunque lleva el humor por bandera demuestra que, por supuesto, en su programa hay hueco para las historias como la de Antonio, que consiguen emocionar -y con razón- tanto a él como a los espectadores del exitoso magacín de tarde de Castilla La-Mancha televisión.

Ramón se rompe ante la última petición de una mujer a su marido @EncompaniaCMM pic.twitter.com/7jCsHAmRRD — TVMASPI (@sebas_maspons) November 23, 2023

La bonita historia de Eleuteria y Antonio hace llorar a Ramón... y a todos

“Su mujer, antes de que él se quedara viudo, le hizo un encargo. ¿Qué te dijo?”, comienza el presentador bilbaíno desde su habitual sillón blanco de En compañía, en un tono y con una cara que ya hacía prever esa emoción que se venía por delante. “Que cuando me quedara solo, que viniera a ver a Ramón y a Gloria, que no lo dudara, que había sido muy bueno con ella y lo que quería es que yo estuviera bien. Me encargó que viniera a veros y así lo he hecho, por petición de ella”, responde ya con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos Antonio.

Tras un suspiro del propio Ramón García un silencio se apoderó del plató y solo fue interrumpido por los aplausos del público. ‘Ramonchu’ miraba hacia abajo e intentaba contener las lágrimas y tirar para adelante. “Pues su niña Eleuteria, que así le llamaba Antonio, le dejó este encargo”, intentaba arrancar el presentador, que finalmente no podía evitar romperse.

“No saben lo emocionante que es para nosotros el recibir estos encargos. Porque como cuando alguien viene con tanto cariño, educación y respeto como Antonio. Cuando la pena ha sido cercana aunque lejana por culpa del alzheimer y confían en ti, en tu programa y en todo el equipo, es una responsabilidad muy grande pero también una emoción que se me caen las lágrimas”, explica un afectado Ramón García, que se acordaba también de Eleuteria.

“Quiero estar fuerte para que Antonio no esté triste él pero cuando a uno le cuentan esto yo tengo también mi corazoncito”, continúa el también presentador de el Gran Prix, que menciona la entereza de Antonio por acudir y de seguir viendo el programa preferido de su mujer aunque ya no esté. “Me imagino a los dos cada tarde en casa viendo este programa…el cambio de vida de Antonio que ahora está solo y sigue viéndonos…y hoy está aquí cumpliendo el encargo que le hizo su niña”.

Desde luego uno de los momentos más emotivos de los últimos tiempos de En compañía que, como solemos decir -y no hay mejor ejemplo que el caso de Eleuteria y Antonio- alegran cada tarde a su audiencia, mayoritariamente gente de la tercera edad, y también les hacen vivir momentos tan bonitos como este último.