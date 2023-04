Hugo Silva y Natalia Verbeke coinciden en señalar al enemigo público número uno

El actor empleó sus redes sociales para denunciar a un hombre que atacó a una compañera de rodaje y la actriz le respondió con una anécdota más que sorprendente.

Hugo Silva no para de trabajar. El actor está hoy de estreno, ya que su última serie, Pollos sin cabeza, ve la luz este viernes en HBO Max. Se trata de la última creación de Álex de la Iglesia, con quien el actor ya coincidió en la descacharrante Las brujas de Zugarramurdi, en la que Silva da vida a Alberto Martín Ruiz, un ex futbolista y actual representante de jugadores al que todos llaman “Beto”, quien acaba de establecerse por su cuenta montando su propia agencia de representación.

Además, Silva está en pleno rodaje de otra serie, en esta ocasión, por las calles de Madrid. Y ha sido ahí, en el entorno de la céntrica plaza de Alonso Martínez, donde sucedió un incidente complicado de creer.

Hugo Silva contó en Twitter que, mientras estaban grabando la serie, un hombre con bastón se acercó a una compañera de rodaje para agredirla. Lo consiguió y, si no hubiera sido porque el actor lo impidió, también le hubiera atacado a él mismo. "Este “señor” le acaba de dar un bastonazo a una compañera del rodaje sin venir a cuento y por la espalda y si no ando listo me hubiera dado a mí. Zona de Alonso Martínez. Si le veis, cuidado", escribió Silva en Twitter, acompañando dichas líneas con un vídeo en el que se veía al susodicho abandonando "la escena del crimen".

Este “señor” le acaba de dar un bastonazo a una compañera del rodaje sin venir a cuento y por la espalda y si no ando listo me hubiera dado a mi.

Zona de Alonso Martínez.

Con esta primera secuencia, lo cierto es que la trama del asunto ya hubiera dado bastante de sí. Sin embargo, la historia no acaba ahí, ni mucho menos. Y solo hace que mejorar, o empeorar, según el punto de visto desde el que se vea.

Entre las múltiples respuestas que provocó el mensaje de Hugo Silva estaba el de su compañera de trabajo Natalia Verbeke. La actriz nacida en Buenos Aires aprovechó para realizar una denuncia similar, con el mismo protagonista de por medio, aunque con un objetivo distinto.

"Pues este mismo señor el otro día aplastó el pie de mi hija con el bastón con muy mala hostia en la calle Barceló exactamente. Y todo porque le molestó que una niña de 6 años fuera saltando por la calle. Es un maltratador en potencia. Cuidado!" dejó escrito Natalia Verbeke. Ver para creer.