La sorprendente confesión sobre la cocaína de Sofía Vergara a Pablo Motos

La actriz colombiana no dejó indiferente a nadie con su visita a 'El Hormiguero' y sus confesiones para prepararse su nuevo papel de narcotraficante: desde aprender a fumar hasta a drogarse.

Sofía Vergara ha sido la encargada de abrir el año 2024 en El Hormiguero. La exitosa actriz colombiana -conocida sobre todo por su papel en Modern Family- visitó el plató del programa de Pablo Motos y no dejó indiferente a nadie. Llevó la entrevista por donde quiso con su fuerte personalidad y especialmente sorprendió a propios y extraños al contar como se ha preparado para su nueva serie que, precisamente, promocionaba en el espacio del prime time de Antena 3.

Griselda se estrena en Netflix el 25 de enero y es de los creadores de Narcos y Narcos: México. Es evidente que el narcotráfico es la piedra angular sobre la que gira la trama y la vida de la protagonista, Griselda Blanco, que llega a Miami huyendo de Medellín con sus tres hijos y un kilo de cocaína. En su nuevo destino, se convertirá en jefa de un nuevo imperio de la droga. Un papel para el que la actriz de Barranquilla ha confesado tener que cambiar desde su forma de caminar hasta aprender a fumar y drogarse.

"Yo no había fumado en mi vida y el director me enseñó a fumar un día en mi casa. También me enseñó a esnifar cocaína, porque yo nunca me había metido cocaína por la nariz ni por ningún lado", contaba Vergara a un curioso Pablo Motos, que durante la entrevista se llevó varios "rejonazos" de la colombiana. Por ejemplo porque el presentador aseguraba haber visto la serie entera antes de su estreno... pero se confundió con el nombre de la protagonista, a la que cambió el apellido. O también por las bromas de Motos sobre el inglés de Sofía Vergara.

Y hoy ha venido a servir coño a El Hormiguero, Sofía Vergara. pic.twitter.com/gqJKVjfqjm — Sergi Pi (@micoelegant) January 9, 2024

Además del tema de la cocaína, la intérprete estaba realmente preocupada por el asunto de fumar. "Para la gente que fuma de toda la vida el cigarrillo es una extensión de su cuerpo y para mí no lo era", explica la colombiana, que confiesa también que para practicar fumaba mucho en el patio de su casa. Motos le preguntaba si eso no le provocó cierta ansiedad o reparo, pero Sofía lo tenía claro: "Me daba angustia, pero me la aguanté porque sabía que me iban a pagar bastante por la serie".

En cuanto al asunto de caminar, explica que tuvo que cambiar la forma de andar completamente ya que "no se quería ver voluptuosa ni quería caminar como caminan las colombianas" ya que no le iba al personaje. Una mujer a la que Sofía Vergara afirma haber cogido mucho cariño a pesar de sus acciones y su maldad: "Es una mujer muy mala pero que genera fascinación en el espectador. Yo quería que la gente no la odiara aunque fuera un monstruo. Fue una superviviente. Tuvo una vida muy difícil y después se convirtió en un monstruo que perdió la cabeza, el ego, el poder... ".

Sofía Vergara habla de su familia y del narcotráfico en Colombia



Leer más: https://t.co/CwNKkGq6pH pic.twitter.com/LrUbXVfDMZ — ESdiario (@ESdiario_com) January 9, 2024

Además, Vergara y su familia vivió de primera mano el drama del narcotráfico en Colombia. Y es que, tal y como ha contado la actriz en El Hormiguero, su hermano fue parte de ese negoció y murió asesinado en 1996, momento en el que dejó su país con toda su familia. Es por ello que le llamó tanto la atención Griselda Blanco y su historia: "Me llamó la atención que una mujer pudiera volverse tan mala y pudiera hacer tantas cosas y competir en un mundo tan difícil como el del narcotráfico, porque yo lo viví y sé lo que es ese mundo".