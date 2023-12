El ataque de Buenafuente a Pablo Motos en TV3 que no gusta en 'El Hormiguero'

El cómico catalán repasa el 2023 con un monólogo en el que no ha dudado en mofarse del presentador de Antena 3, al que acusan de llamar para censurar a los que hacen chistes sobre él

Andreu Buenafuente ha sido el encargado, al igual que el año pasado, de cerrar el 2023 en TV3 con el resumen de lo que ha pasado durante estos 12 meses tan agitados y en los que ha habido de todo. El cómico catalán ha hecho un repaso a las polémicas y ha dejado pocos o ningún palo por tocar en su monólogo: desde el ámbito político, pasando por el social y deportivo hasta también, como no podía ser de otra forma, el televisivo.

La amnistía, el conflicto Israel-Palestina, el caso Rubiales, los líos de la Casa Real, Ana Obregón, el Barça, la denuncia a TV3 por su sketch de la Virgen del Rocío… estas y muchas más han sido las numerosas referencias del humorista. Referencias de las que no ha dejado fuera a su colega de profesión Pablo Motos y la polémica que no hace mucho envolvió al presentador de El Hormiguero, al que acusan de llamar por teléfono en tono amenazante a aquellos que hacen chistes y bromas sobre él o su programa. Mecha que encendió Facu Díaz, amigo y colaborador de los programas de Buenafuente.

En un momento del monólogo, para recordar la ruidosa alarma que ha sonado este año en los móviles debido a las pruebas que ha realizado Protección Civil, a Buenafuente le suena la misma en su teléfono. El humorista se hace el sorprendido y saca de su chaqueta el móvil. Es entonces cuando lanza ese dardo envenenado a Motos y le dedica parte de este monólogo de final de año.

“Me he asustado porque pensaba que me llamaba Pablo Motos para regañarme”, comenta Buenafuente, que a continuación recuerda la entrevista en el espacio de Antena 3 a Alfonso Guerra y otra polémica que surgió a raíz de las palabras de este. “Siempre llevan gente de primera línea, activa e importante en la actualidad política. Y dice: ‘Es que no se pueden hacer chistes de enanos ni de mariquitas..’ Un tío que está al corriente de todo, en pleno 2023”, comenta con ironía un Buenafuente que ya lanzaba los primeros dardos.

Después pasa a reproducir las palabras de Pablo Motos en respuesta a las del veterano político del PSOE: “Y le dice el Pablo Motos: ‘Calla, calla, que aquí vienen muchos cómicos y me lo comentan, que no se puede hablar de nada’. Pero ojo, si tú después haces chistes de Pablo Motos puede ser que te llame una de las hormigas. Y eso es verdad”.

“Te llaman y te dicen: ‘Pablo está muy preocupado porque haces bromas de él. ¿Sabes lo que quiero no?’ y le digo: ‘¿La tarjeta de El Hormiguero no?’”, remata el chiste Buenafuente ante las risas del público. Una broma que no sabemos si habrá gustado en el programa del prime time de Antena 3 pero que seguro ha llegado a los oídos del espacio que dirige el presentador valenciano y que veremos si, tras la vuelta de vacaciones de Navidad, tiene respuesta.