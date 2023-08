Ana Rosa siente la presión de la nueva temporada y confiesa cómo se siente

La presentadora, que sigue disfrutando de unas más que merecidas vacaciones antes de estrenar 'TardeAR', su nuevo espacio en Telecinco, no quiere "ni pensar" en lo que está por venir.

En mayo se paralizaba el mundo, o al menos el de los medios, al conocerse que la nueva cúpula de Mediaset había decidido cancelar el mítico programa de Telecinco. Con este anuncio, la sociedad española, en shock, decía adiós a Sálvame para dar una nueva imagen a la cadena y recuperar así el liderazgo de audiencias, ahora en manos de Atresmedia. El futuro de los trabajadores y colaboradores del programa quedó en el aire y las contrataciones y fichajes de estos extrabajadores de del grupo por otras cadenas comenzaron a llegar. Pero cabe recordar que la noticia no sentó muy bien, ni al equipo ni a gran parte de la sociedad.

Pero Sálvame supo tomarse la decisión de la cúpula con humor y desde el programa de La Fábrica de la Tele entendieron que todo lo que empieza acaba, por lo que las últimas emisiones del formato fueron un auténtico regalo de originalidad. Sin embargo, los fans del formato que llevaba 14 años ininterrumpidos de emisión en las tardes de Telecinco estallaron en redes sociales. La respuesta popular llegó hasta tal extremo que muchos hablaron de manifestarse contra dicha medida. Pero esta decisión "de los de arriba" no se quedó solo en esto.

Ana Rosa Quintana, nerviosa por el estreno

Los jefes de Mediaset no solo acabaron con el programa de Belén Esteban y Chelo García Cortes, sino que anunciaron que, a partir de septiembre, sería Ana Rosa Quintana quien ocuparía dicha franja horaria con un nuevo magacín: TardeAR. Esto suponía el salto de la veterana presentadora a las tardes de la cadena, abandonando así el matinal que, además, lleva su nombre. Así, la comunicadora decía adiós a El programa de Ana Rosa, después de 19 años como 'la reina de las mañanas' para embarcarse en un nuevo proyecto profesional por petición de la cadena.

TardeAR empezará a mediados de septiembre. Este nuevo espacio no se aleja mucho de lo que ya hacía la presentadora por las mañanas, ya que mezclará contenidos políticos con la crónica rosa. La diferencia es que, en esta nueva franja, competirá con Sonsoles Ónega en Antena 3 y Jordi González en TVE. En la actualidad, la periodista está disfrutando de unas más que merecidas vacaciones, pero se dejó ver el pasado martes 15 de agosto en el concierto que Rosario Flores dio en Sotograndre. En ese momento, la presentadora reveló que estaba teniendo un verano muy "tranquilito" y que había "podido disfrutar de mi familia". Además, no pudo evitar reconocer que se siente nerviosa ante el estreno de su nuevo programa, ya que supone un nuevo reto personal y profesional: "Yo ya voy a acabar el verano y luego ya pensaré. Está todo en marcha", aseguró, dejando claro que por ahora no quería pensar en el nuevo formato, tal y como indica Europa Press.