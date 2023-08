Christian Gálvez la toma con un concursante de "25 palabras" por cómo va vestido

El presentador de '25 palabras' no ha dudado en sacarle los colores a Álex por la ropa que ha escogido para participar en el concurso de Telecinco: "¿No te ha dado tiempo a vestirte?".

25 palabras sigue con su programación diaria para hacer frente a las calurosas tardes de verano. El programa de Telecinco que presenta Christian Gálvez cuenta con unos fieles seguidores que no se pierden una entrega. Este miércoles, sin ir más lejos, obtuvo un 9,5% de cuota de pantalla y unos 657.000 espectadores de media. Y es que, la mayoría de los televidentes están muy pendientes de Álex, el actual concursante.

Y es que el riojano, en su segunda etapa en el concurso de Mediaset, está dando que hablar por diferentes razones. Por ejemplo, el pasado lunes rozó el bote de 25 palabras, el cual estaba en casi un millón de euros; 950.000 euros para ser exactos. Álex llegó a la última prueba del concurso gracias a la ayuda de Vicky y Luisi, dos de las componentes de Las Supremas de Móstoles. Las cantantes le ayudaron durante el programa a acumular el mayor número de puntos posibles. Ahora, este miércoles, el participante volvía a ser el centro de atención.

El 'zasca' de Christian Gálvez en Telecinco

Este miércoles, el vestuario escogido por Álex para participar en 25 palabras llamó mucho la atención, tanto de los espectadores, que no dudaron en compartir su opinión en Twitter, como del presentador. Es más, Christian no pudo contener sus impulsos y no dudó en llamar la atención al concursante por su look a la hora de presentarlo: "Con 31 programas, 24.000 euros ganados y, además, con las santas narices de venir a un concurso de la tele en pijama ¡Álex!". Mientras que el plató se llenaba de risas y aplausos, en la popular red social comenzaron las reacciones.

Las bromas de Christian Gálvez con el sorprendente look de Álex: “Has pillado atasco y no te ha dado tiempo a vestirte”#25Palabras16A https://t.co/tiuQ3PFiK9 — 25 palabras (@25PalabrasTV) August 16, 2023

Una vez que los aplausos comenzaron a disminuir, el presentador de Telecinco, ni corto ni perezoso, pidió al concursante que desfilara por el plató para que todo el mundo pudiera ver el look veraniego que llevaba. "Es tu pasarela, no hace falta ni que bailes". Tras esto, seguía con la broma, añadiendo: "¿Qué pasa, que has pillado tráfico y no te ha dado tiempo ni para vestirte?". Y Álex le siguió el juego con su respuesta: "Era para camuflarme, así no me veías y no me decías nada". "Este cambio de rollo: ¿Por qué? Esa tela da una grima...", insistió Christian, a lo que el concursante respondió excusándose: "Es que hace mucho calor".