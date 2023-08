Mediaset sorprende con su apuesta contra Pablo Motos: lo nuevo de Jorge Javier

Telecinco promociona los estrenos para su nueva temporada y no ha pasado desapercibido que la cadena ha incluido en ellas un nuevo programa y que estaría vinculado a este presentador.

No hay nada que se escape a la redes sociales, como la última jugada de Telecinco. Y es que, entre tantas filtraciones y rumores que se han estado escuchando (y leyendo) de un tiempo a esta parte, ahora hay una certeza: la cadena principal de Mediaset ha incluido en el vídeo promocional de las apuestas con las que abrirá su nueva temporada un nuevo formato llamado Cuentos chinos. En la imagen de la promo subida en las redes sociales, y que también puede verse en la pequeña pantalla, puede verse el título del programa, que se sobrepone a una imagen de un traje típico de la tradición china.

Pero, ¿qué es Cuentos chinos? Pues nada más y nada menos que el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez. Yotele ya adelantó que el grupo de Fuencarral estaba probando pilotos de este formato destinado a competir contra El Hormiguero de Pablo Motos, por lo que se emitirá diariamente en el access de Telecinco. Según el citado medio, este programa estará centrado en entrevistas a personajes conocidos y contará con la participación de colaboradores, entre los que estará Germán González, el famoso redactor de Sálvame.

Telecinco revoluciona con la promo de 'Cuentos chinos'

Desde Telecinco no han hecho, por el momento, ningún tipo de presentación oficial. Al igual que tampoco han dado detalles de este proyecto. Sin embargo, el hecho de que aparezca en la promoción de la nueva temporada confirma que ha sido aprobado y que llegará en septiembre, como otro de los platos fuertes de la nueva parrilla de la cadena. Cabe recordar que a principios de agosto saltaban las alarmas cuando el grupo de Fuencarral lanzaba la promo con todas las bazas para el próximo curso televisivo, así como las promociones individuales de GH VIP y Got Talent 9, y en ellas no había rastro alguno de Jorge Javier.

Telecinco da luz verde a 'Cuentos chinos', el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez, y lo incluye en su promo de la nueva temporada pic.twitter.com/f19CSFerK1 — Tweets de tele (@teletuits) August 16, 2023

Sin embargo, en esta nueva promoción, en la que se ha incluido un programa del que antes no había registro, supone una nueva esperanza para los seguidores del mítico rostros del grupo. Pues, de confirmarse, Cuentos chinos supondrá el regreso de Jorge Javier Vázquez, de baja médica desde el 18 de mayo, después de que un medio asegurase que Mediaset preparaba la rescisión de su contrato, por lo que no estuvo en el final de Sálvame ni de Supervivientes.