La madre de Almudena Cid aniquila a Christian Gálvez y avisa a Patricia Pardo

No aprecia precisamente al que fuera su yerno durante una década y ahora, tras conocerse la noticia de la boda y embarazo, su ex suegra no se ha cortado un pelo en las redes sociales...

Se lo contábamos este fin de semana en ESdiario y calificábamos la noticia como "doble bombazo del verano "porque el presentador de Mediaset, Christian Gálvez y la también presentadora de Telecinco, Patricia Pardo anunciaban un reciente embarazo y su propia boda.

Gálvez rompía su relación de diez años con la gimnasta Almudena Cid tras iniciar un romance con la presentadora de El Programa de Ana Rosa. La ruptura fue bastante traumática y Almudena llegaba a reconocer que había pensado incluso en quitarse la vida tras conocer que su marido rompía su matrimonio e iniciaba una nueva relación con Pardo.

Ahora, una vez ha trascendido la doble noticia, Almudena Cid permanece en silencio pero no así su madre (defensora a ultranza de su hija, como es lógico) que se ha pronunciado de forma implícita en su perfil de Instagram valorando el giro radical en la vida de su ex yerno:

"Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra. Pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera".

La ex suegra contra Christian Gálvez

Anteriormente Mina ha sido muy dura con Christian Gálvez al que no ha dudado en calificar de "mentiroso" o "manipulador emocional" al ahora presentador de 25 Palabras, el concurso de Telecinco.

En su intagram publicaba un post con un esquema titulado "anatomía de un manipulador emocional, en el que se destacan rasgos como que "no aceptan su culpa", "se ríe de ti y te juzga" o "tiene grandes habilidades para la mentira".

El polémico esquema publicado por la madre de Almudena Cid.

Así, al poco tiempo de trascender la separación de su hija, la madre de Cid manifestaba que "Christian ha sido un mentiroso toda su vida". Se trata de la respuesta que le dio la exsuegra de Gálvez a un seguidor en sus redes sociales tras escribir que Christian "no está haciendo nada malo" al enamorarse de otra persona cuatro meses después de separarse: "Tú que sabrás desde cuando está con otra", respondió la madre de Almudena Cid, "ha sido un mentiroso toda su vida".

De esta forma corroboraba lo que contestaba a un seguidor de Instagram que había comentado que Christian "no está haciendo nada malo" al enamorarse de otra persona cuatro meses después de separarse: "Tú que sabrás desde cuando está con otra", respondía la madre de Almudena Cid, "ha sido un mentiroso toda su vida".