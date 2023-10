Tras sus ataques a Cristina Tárrega, Joaquín Torres dispara contra Tamara Falcó

El arquitecto, que hace unos días lanzaba unas duras palabras contra la presentadora Cristina Tárrega, la ha tomado ahora con otra famosa a la que ha criticado duramente.

Parece que Joaquín Torres no se cansa de lanzar ataques contra diferentes famosas. Si hace algunos días era en el programa "Espejo Público" de Antena 3 donde el arquitecto dejaba sin palabras a Susanna Griso con sus fuertes ataques hacia Cristina Tárrega, ahora lo ha hecho desde otro programa y contra otra famosa.

Joaquín Torres se ha despachado a gustó contra Tamara Falcó tras escuchar las críticas que la marquesa de Griñón ha hecho sobre el lujoso ático que ha comprado en el barrio madrileño de Peñagrande, un ático que ha sido diseñado por el propio Joaquín Torres, el 'arquitecto de los famosos', y a quien esas críticas no le han gustado nada.

Tamara Falcó se arrepiente de comprar el ático

En un principio, el lujoso ático con el que se ha hecho Tamara Falcó era un sueño hecho realidad, aunque ahora, tras haber pagado más de un millón y medio de euros y con la reforma terminada, parece que no le convence demasiado, algo que reconoció en "El Hormiguero" el pasado jueves.

Durante una de sus intervenciones en el programa de Pablo Motos, en el que participa como colaboradora, Tamara Falcó reconocía que tal vez se había "equivocado" al comprar el ático: "La casa es muy moderna, porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa. Es muy bonita sobre plano, pero quizás para mí no es la mejor de todas".

Joaquín Torres carga contra Tamara por sus críticas

Estas declaraciones de Tamara Falcó no han gustado nada al arquitecto de la casa, lo que ha provocado que Joaquín Torres se despache a gusto contra la marquesa de Griñón. Lo ha hecho en una llamada telefónica al programa "Socialité" de Telecinco, en la que ha llamado a la hija de Isabel Preysler "infantil".

El arquitecto ha calificado a la marquesa de Griñón como "bastante pueril e infantil" tras las palabras de esta asegurando que la casa "no es la mejor de todas". Y aunque Joaquín Torres ha asegurado no ofenderse por las palabras de Tamara Falcó, se ha desquitado a gusto contra ella: "Se descalifica ella misma, porque no ha sabido interpretar cómo era el plano. A mí no me ofende nada".

Además, le ha lanzado un pequeño dardo a la empresaria: "Asumo que mi arquitectura no le gusta a mucha gente... Para gustarte este tipo de arquitectura hay que tener unos criterios estéticos, artísticos y arquitectónicos que esta niña no tiene. No le gusta la arquitectura moderna, no le gusta el arte moderno".

El arquitecto también ha querido hablar sobre el comentario de Tamara, que aseguraba que la casa "está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa", algo que Joaquín Torres ha negado rotundamente: "Es una auténtica estupidez. Si está muy acristalada será para que tú puedas ver de dentro afuera, no de fuera para dentro. Durante el día se ve un paño negro, no se ve nada. Si quieres vivir de una manera aislada, no te vas a un bloque de viviendas y compras el ático que está adosado a dos áticos más".