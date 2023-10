El hachazo a Cristina Tárrega desde Espejo Publico iza Antena 3 y noquea a Griso

Está claro que la rivalidad entre la cadena de Atresmedia y la de Mediaset no pasa por su mejor momento pero el inesperado ataque a la colaboradora de la competencia no se vio venir.

La lucha por las audiencias ha llevado la rivalidad entre Antena 3 y Telecinco a su máxima expresión, aunque esta vez fue de manera totalmente inesperada. Y es que en Espejo Público nadie vio venir este jueves el hachazo que Joaquín Torres estaba a punto de asestar a una de los rostros más veteranos de Mediaset, colaboradora habitual de los formatos de Ana Rosa Quintana.

Y es que durante la tertulia del programa de Susanna Griso sobre santeros y magia negra el arquitecto y marido del exdirector de Sálvame Raúl Prieto señaló con nombres y apellidos a Cristina Tárrega, a la que dirigió adjetivos tan impactantes como "loca", "tarada" o "hija de su madre".

Joaquín Torres descoloca a Susanna Griso al acusar a Cristina Tarrega de hacerle Magia negra para perjudicarle pic.twitter.com/dBFzwgRZzB — TVMASPI (@sebas_maspons) October 19, 2023

Palabras que no solo descolocaron a la presentadora del magacín matinal y a sus espectadores, sino que rápidamente se viralizaron. “A mí me han hecho magia negra. Una persona muy conocida de la televisión, una loca, loquísima...”, comenzó Torres su testimonio, en un principio sin dar nombres, "me habían metido en la nevera y no sé qué historias". Fue entonces cuando Griso quiso saber más y él no se hizo rogar demasiado: “Cristina Tárrega que está como una tarada perdida, cuando dejamos de ser amigos pues empezó por ahí”.

En la versión de Torres, Tárrega le había hecho un rito para que le fueran mal las cosas, pero no surtió ese efecto. A pesar de todo, siguió las instrucciones del santero que le indicó que encendiese una vela: “Me avisó el santero que lo hizo. Me parece que tiene que estar muy loco. Cuando entras en este tipo de paranoias no sabes dónde está el final”, dijo Torres añadiendo, “mal Cristina, pero el santero… por hacer cosas negativas para que alguien lo pase mal”.

La audiencia de Espejo Público respalda el momentazo Joaquín Torres-Cristina Tárrega

Ante la sorpresa de todos los presentes que no daban crédito a lo que escuchaban fue otro ex de Telecinco, Miquel Valls, quien intentó quitar hierro al asunto: “Pero, ¿tú ves a esta persona capaz de gastarse el dinero para que las cosas te vayan mal?”. “Perfectamente capaz. Cristina es una asidua”, recalcó Torres recordando que en el pasado habían sido “muy amigos”.

Una inesperada bomba que descolocó a los presentes y cautivó a los espectadores que este jueves lanzaron a Espejo Público a sus mejores registros desde hace más de un mes con un 14.3% de cuota de pantalla y 386.000 espectadores para Antena 3.