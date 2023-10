Tamara Falcó se infiltra en Telecinco para "destruirla por dentro": fuego amigo

La marquesa de Griñón trabaja para El Hormiguero de Antena 3 desde hace ya mucho tiempo, pero eso no le impide "regar" a las demás cadenas con sus apariciones esporádicas... y desiguales.

Tamara Falcó trabaja semanalmente para Antena 3 en la mesa de debate de El Hormiguero de Pablo Motos junto a Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Simultáneamente, eso sí, colabora de forma esporádica con otras cadenas. Y eso es lo que hizo este miércoles en El Musical de Tu Vida de Carlos Sobera en Telecinco.

Sin embargo, la marquesa de Griñón ha salido tanto últimamente hablando de su vida que parece que la audiencia soberana ha perdido algo el interés. O al menos eso pareció desprenderse de las cifras registradas por el formato "biográfico musical" de Mediaset, que este miércoles con la visita de Falcó anotó un 9% de share y 752.000 espectadores. Cuando Tamara visitó hace unas semanas a Joaquín: El Novato en Antena 3 para hablar de su vida también anotó un 11.2% y 901.000.

No solo eso, sino que este miércoles de El Musical de Tu vida con ella Telecinco quedó por detrás de La Uno de TVE con Cuéntame cómo pasó (13.3% y 1.473.000) y de The Floor en Antena 3 (10.8% y 926.000).

De poco le valió a la de Mediaset que la invitada se sincerara sobre su relación con Íñigo Onieva. Una historia de amor que surgió en el otoño de 2020 y que, tras superar numerosos obstáculos (e incluso una mediática ruptura por la infidelidad del empresario) culminaba el pasado 8 de julio con uno de los mejores momentos en la vida de la marquesa de Griñón, su boda.

Tamara Falcó habla de su relación con Íñigo Onieva: "No ha sido un camino de rosas"

"No ha sido un camino de rosas, ha habido altos y bajos", confesó la hija de Isabel Preysler, reconociendo que aunque siempre quiso casarse, no encontró a la persona adecuada hasta que "gracias a Dios" conoció a Íñigo. No sabe explicar qué vio en el ingeniero para entregarle su corazón: "No fue un flechazo, empezamos poco a poco, y fuimos creando en pareja algo muy particular y compuesto de los pequeños momentos juntos".

Aunque era evidente que no estaba cómoda hablando del tema, se mostró de lo más sincera cuando Carlos Sobera le preguntó si sabe cómo sobrellevó su ya marido las críticas tras salir a la luz la deslealtad que fulminó su compromiso en septiembre de 2022 (y que tres meses después ella perdonaba retomando su relación y sus planes de boda con más fuerza a ilusión que nunca). "En ese momento no estábamos juntos y no sé exactamente cómo estaba, pero me ha contado lo duros que fueron esos momentos", reveló, destacando el apoyo y el aliento que Íñigo recibió del cura que les casó, el padre José Luis.

Un momento en el que Onieva dejó sin palabras a su mujer dando un paso al frente para mandarle un mensaje muy especial. Dejando a un lado su habitual discreción, el empresario apareció en pantalla para confesar su admiración por su mujer: "Tamara se merece un musical porque es mi mujer y se merece todo. También es un bonito homenaje a Tamara, que su vida lleva en el centro del huracán desde su nacimiento; una vida llena de retos, de aventuras, que seguro son fuente de inspiración para muchas personas", destacó ante una sorprendida marquesa, que nunca se hubiese imaginado que su marido iba a aparecer en el programa.