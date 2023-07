Joaquín Prat imita a 2,5 millones de españoles y reconoce: "Fue bastante fácil"

Mañana jueves acaba el plazo para votar por correo de cara a las elecciones del próximo 23 de julio y la cuota de participación ya asciende a un histórico 8 por ciento.

Once días quedan para la celebración de las elecciones generales. Será el próximo 23 de julio, cuando los españoles estamos llamados a las urnas para elegir a nuestros representantes en las Cortes. Los comicios tendrán lugar en una fecha en la que muchos ciudadanos ya estarán disfrutando de sus vacaciones de verano, por lo que la participación en lo que se refiere al voto por correo está aumentando exponencialmente respecto a elecciones anteriores.

Mañana, jueves 13 de julio, concluye el plazo para formalizar esta modalidad de sufragio y las cifras hablan por sí solas: la participación ya ha alcanzando un 8% con casi 2,5 millones de personas que ya han realizado los trámites para no perder su voto. En las últimas elecciones, esa cifra no superó el 3 por ciento.

Uno de los que ya ha ejercido su voto es Joaquín Prat. El presentador de Mediaset ha contado esta mañana su positiva experiencia a la hora de ejercer, antes de tiempo, su derecho al sufragio. Ha sido, claro, en El Programa de Ana Rosa, y en ausencia de la conductora titular, que ya anunció que se tomaba unos días de asueto después de la intensa ronda de entrevista realizadas y que regresaría a la pequeña pantalla justo de los comicios para analizar los resultados electorales.

Joaquín Prat cuenta su experiencia con el voto por correo: "Fue bastante fácil" #AR12J https://t.co/nScWkyhmC5 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) July 12, 2023

Prat ha entrevistado en directo a José Luis Alonso, director adjunto de Operaciones de Correos, y ha ha provechado para relatar su experiencia. "Le tengo que decir que he tenido una experiencia excelente con el voto por correo, lo solicité el segundo día del plazo, el día 7 de julio me llegó la notificación, fui a la oficina de Correos al lado de mi domicilio y voté", ha reconocido el presentador, que ha añadido: "Fue bastante fácil".

Joaquín Prat se fía del voto por correo

Además, Joaquín Prat ha aprovechado para eliminar posibles reticencias sobre la eficacia del voto por correo. "Es que lo tengo que decir, tengo la sensación de que hay alguno que no termina de fiarse del voto por correo... pues mi experiencia no ha podido ser mejor. Le quiero dar las gracias a usted y a todos los funcionarios porque veo cómo trabajan, cómo echan una mano, cómo solucionan las consultas de los ciudadanos... te vas con una sensación de alivio, de yo ya he cumplido con la democracia y el sistema", ha acabado reconociendo el propio presentador de Mediaset.