Bronca en directo de Joaquín Prat a Ana Rosa y acaba con él fuera de plató

Son más de cinco horas de programa en directo y cuando se baja la guarda ocurren estas cosas: presentadora y copresentador no estaban coordinados y ha saltado la chispa, sin perder el humor.

El 'club social' de El Programa de Ana Rosa muchas veces deja momentos anecdóticos y divertidos para el espectador. Es la parte más desenfadada del espacio que lidera Ana Rosa Quintana y a veces eso se nota en directo.

Este jueves, 15 de junio, ESdiario ha sido testigo de uno de esos instantes que al final arrancan una sonrisa al televidente. Antes de dar paso a un bloque de publicidad, el último de ellos antes de despedir el programa, Joaquín Prat anunciaba el tema a abordar justo después de la pausa.

No era otro tema que la polémica que se ha organizado en torno al último libro de la periodista Nieves Herrero.

Como les cuenta este jueves Mabel Redondo en ESdiario, “Aquí os presento esta vida de novela de un personaje que todos conocemos”, con estas palabras comenzaba Nieves Herrero la presentación de su libro La Baronesa. Una obra de 700 páginas basada en hechos reales y que sale a la luz salpicada por la polémica: “Esta aventura literaria comenzó a finales de 2019, cuando Carmen Thyssen me llamó por teléfono y me pidió que escribiera un libro sobre su vida. Durante tres años me fui introduciendo en su mundo, mantuve encuentros y largas conversaciones en su casa de La Moraleja, a veces me recibía en chándal y prolongábamos nuestros encuentros hasta altas horas de la madrugada. Recuerdo que en pandemia, siempre llevaba mi salvoconducto por si me paraban por la carretera. Me he sentido parte de su vida, parte de lo que ella me ha dejado durante este tiempo”, confiesa la periodista.

Sin embargo esa estrecha relación entre el personaje y la autora, se viene abajo cuando el pasado 23 de abril Tita Cervera, coincidiendo con su 80 cumpleaños, anuncia en Espejo Público que ella misma está preparando sus memorias.

Nieves Herrero y Tita Cervera

Y Prat decía a los espectadores: "Nieves Herrero presentaba sola la autobiografía autorizada de Tita Cervera, sin Tita Cervera. Repito, biografía autorizada. ¿Qué ha pasado entonces para que no vaya la protagonista a la presentación de su biografía autorizada?

Y, de manera inesperada, intervenía Ana Rosa para responder: "Pues que al principio era autorizada y luego ya no".

"¡Hala, ya me has jodido el cebo!", protestaba el copresentador del matinal de Telecinco.

Ana Rosa Quintaba se excusaba en primer lugar para luego pedir disculpas: "¡Ah, yo qué sé!, no sabia nada, lo he supuesto. Perdona Joaquín".

Joaquín Prat, 'desaparece' del plató

Y Joaquín Prat, muerto de risa por la "bronca" a esas alturas, se echaba la manos a la cabeza y daba paso a la publicidad.

Pero cuando todo el mundo pensaba que el cariñoso desencuentro entre presentadora y presentador había terminado aún quedaba una sorpresa. Ana Rosa despedía el programa y preguntaba, "pero ¿dónde está Joaquín ? (que al parecer se había ausentado sin previo aviso del plató) ¡Ay, no puedo con él!".