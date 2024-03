Purga con amenaza inquietante: expulsan de Moscú al corresponsal de Telecinco

Xavier Colás, corresponsal de El Mundo y colaborador de Telecinco en Moscú, ha visto cómo le daban 24 horas para abandonar el país después de 12 años informando desde la capital rusa.

Hasta este jueves no era oficial, pero ahora ya se ha confirmado. La comisión electoral de Rusia ha certificado la victoria de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales celebradas la semana pasada. La propaganda rusa ha resaltado que Putin se hizo con cerca de 76,3 millones de votos, lo que equivale al 87,28 por ciento de las papeletas, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. La participación, con más de 87,5 millones de personas acudiendo a las urnas durante los tres días que duró la votación, ha supuesto un récord histórico.

El pasado 1 de marzo era enterrado en Moscú Alexei Navalny, el último opositor al régimen de Putin muerto en dudosas circunstancias. El funeral estuvo envuelto en enormes medidas de seguridad y temor a posibles incidentes.

Estas dos noticias son las últimas que ha contado el periodista Xavier Colás desde Moscú. El corresponsal de El Mundo y colaborador de Telecinco en la capital rusa ha tenido 24 horas para hacer las maletas y salir del país si no quería "tener problemas". Su visado no ha sido renovado por las autoridades rusas y así se ha puesto fin a 12 años de información permanente desde Moscú.

Allí llegó a coincidir con el actual presentador de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, con el que tejió una gran amistad. De hecho, el periodista asturiano contó con el testimonio de Colás el pasado mes de febrero para analizar lo que estaba sucediendo en Rusia.

Ha sido el propio Colás el que ha contado lo que ha pasado en sus redes sociales. "No me arrepiento de nada. Simplemente he hecho mi trabajo: he contado lo que pasa, he hablado con la gente que sufre por culpa de ello y he explicado quiénes son los responsables de lo que sucede. Un corresponsal tiene que ser alguien que escribe sin miedo sobre el gobierno como si el gobierno no le vigilase y que al mismo tiempo escribe con cuidado sobre gente corriente como si de verdad pudiesen leerle al día siguiente. Nunca al revés".

Después de 12 años informando desde Moscú las autoridades rusas han rechazado a última hora renovar mi visado de periodista y sólo he contado con 24 horas para salir del país, dejando atrás demasiado. No me arrepiento de nada.



Simplemente he hecho mi trabajo: he contado lo que… pic.twitter.com/DU5VcmlEaF — Xavier Colás (@xaviercolas) March 20, 2024

El reportero Colás recibió hace unos días un requerimiento por parte de la Policía Rusa por haber cubierto "una protesta de madres y mujeres de soldados rusos" y a última hora del pasado martes, un aviso por parte de un funcionario que le decía, literalmente, "si no se va usted antes de que caduque su visado tendrá problemas".

Justo antes de tener que abandonar Rusia, Xavier Colás protagonizó un sonoro rifirrafe en X al contestar de manera rotunda a la periodista Helena Villar, que aseguraba que todos los medios habían podido cubrir las elecciones rusas: "Para ser una dictadura, la veo un poco floja". "Tú sí que eres floja", comenzaba la rotunda respuesta del periodista catalán, ahora ya fuera de Rusia después de 12 años de trabajo como corresponsal.