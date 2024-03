Ana Rosa Quintana y Carla Antonelli, a la gresca: "¿Puedes conciliar el sueño?"

Ana Rosa Quintana tuvo un día complicado este pasado martes. En la tertulia de TardeAR se trató la Ley Trans, con la que la presentadora de Mediaset parece no comulgar demasiado, "es una chapuza", aseguró, sobre todo tras conocer que hasta 37 funcionarios del Ejército han cambiado de sexo en Ceuta, sin renunciar, eso sí, a su nombre masculino.

Para ilustrar el debate, Ana Rosa invitó a participar en el programa a dos de estas personas, Francisco Javier, mujer soldado, desde plató; y Doña Roberto, cabo del ejército, que apareció vía telemática. Los testimonios de ambos, como no podía ser de otra manera, despertaron gran controversia entre los tertulianos habituales de TardeAR, muy parecida a la que, por cierto, habían provocado en Y ahora Sonsoles, de Antena 3.

- El Rober: "Me llamo Roberto Perdigones y soy mujer lesbiana".



- Antonio Naranjo: "A mí no me vacile".pic.twitter.com/sUmGN4GcCj