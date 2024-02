La traición de Ana Rosa a su sobrino Kike Quintana se vuelve contra el programa

Su sección es una de las grandes sensaciones del TardeAR de Telecinco y la que más titulares y controversias suele protagonizar pero dentro de las familias hay sus más y sus menos...

Desde que comenzó su nueva andadura en la franja vespertina de Telecinco una de las grandes bazas del TardeAR de Ana Rosa Quintana fue su sobrino Kike. Su sección Fila Zero ha supuesto tantas polémicas como titulares por su colección de zascas, hachazos, cortes y alguna que otra salida de tiesto.

Y sin embargo, la presentadora le ha "traicionado". O eso al menos es lo que entiende el controvertido colaborador/familiar que así se lo hizo saber este martes a la presentadora entre bromas y veras: "Pasa a mi despacho, me tienes contento", le espetó mientras Ana Rosa subía a la última fila de las gradas del público.

Kike no tenía ganas ni de hablar de lo que había pasado en el programa porque estaba muy enfadado tras el último fichaje. Y es que Anabel Pantoja se ha incorporado como colaboradora del programa: "Aquí ya hay un sobrino ¿Qué hace otra sobrina?".

"Estoy muy triste ¿Eh? Es que no quiero hablar ni de hoy porque es una puñalada lo que he sentido, traición", se quejaba mientras iba "directo" a lo que le preocupaba y "sin introducciones": "A ver si se avergüenza la tita", señaló dando paso a un vídeo en el que se resumía la llegada de Anabel al programa, en carroza y protegiendo su identidad con una careta.

Eso sí, Kike confesó que se sentía mejor con este recibimiento: "A la chavala la habéis montado en la carroza esa que la habéis cogido de 'Desguaces la torre', pobrecilla y le ponéis esa careta, pobrecita, vergüenza... Encima esa careta tan fea que se la veía como bizcochona".

Kike Calleja intenta burlarse de Anabel Pantoja y sale escaldado

Divertida la presentadora le afeaba que estuviera "envidioso" y él no lo dudaba: "¡Claro, la habéis mandado a un buffet libre!" (cabe señalar que esta será la primera misión de Pantoja en el programa, visitar el buffet libre más caro del mundo): "¿Cuándo me has invitado a mí? Me invitas a la petanca", se quejó Kike que al final se terminó llevando él mismo el rejonazo final: "Porque cuando llegamos, no te dejan entrar", le atizó su tía.

Todo esto, sin embargo, no ayudó a que TardeAR remontara el vuelo y este martes anotó en la parrilla un 10.4% de share ante 864.000 espectadores, el menor numero desde el 21 febrero.