El Madrid extiende su leyenda europea y Àngels Barceló se esconde: ¿casualidad?

La conductora del programa 'Hoy por hoy' ha causado baja sólo unas horas después de que el club blanco acabara con el City de su querido Pep Guardiola.

Solo unas horas después de la última hazaña del Real Madrid en la Champions, en la cadena SER ha habido una ausencia más que relevante. Para más señas, una de las acérrimas aficionadas del Fútbol Club Barcelona que, quizá, no ha sabido digerir que su más enconado rival se hubiera impuesto a un culé de cuna como el mismísimo Pep Guardiola, técnico del City.

El equipo blanco se clasificó para disputar las semifinales de la Champions League después de imponerse en la decisiva tanda de penaltis en el Etihad tras un ejercicio de resistencia defensiva ante la manifiesta superioridad del club inglés. La última pena máxima, lanzada por el alemán Rudiger, desató la euforia entre la hinchada blanca y la tristeza entre la legión de antimadridistas que confiaban en Guardiola para evitar que el Real Madrid siguiera avanzando en su competición fetiche.

Quizá entre estos últimos se encontraba Àngels Barceló, la presentadora de Hoy por Hoy, el programa más escuchado de la radio de española, que, curiosamente, no ha estado en la mañana de este jueves puntual a su cita como habitualmente acostumbra.

Sin noticias de Barceló en la SER

El descubrimiento de tan curiosa ausencia lo ha desvelado su segundo en el espacio, José Luis Sastre, que la acompaña cada mañana y que la sustituye cuando la periodista catalana no está ante el micrófono.

No falla. Otra noche épica del Madrid en Champions, otra vez que Àngels no está y otra vez que le toca a @jl_sastre presentar el @HoyPorHoy.



😏 ¿Casualidad? pic.twitter.com/8byO9hgT7M — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) April 18, 2024

"Es una tradición, es una tradición infalible, oye", ha comenzado a decir Sastre a las seis de la mañana, justo en el comienzo del programa. "No es que el Madrid gane con épica, no es que el Madrid gane en los penaltis, es que se da un festín europeo. Y es tradición que justo ese día, por lo que sea, Ángels no está. Y el programa, pues me toca a mí. Casualidad, supongo", ha dicho José Luis Sastre.

Sin demasiadas noticias de Barceló, algunos de los seguidores del programa han ido más allá y han profetizado lo que puede pasar el próximo lunes, teniendo en cuenta que el domingo por la noche el Barcelona visitará el Santiago Bernabéu, en un clásico que podría definir una Liga que el Real Madrid ya tiene prácticamente en el bolsillo.

"Pues vete preparando el programa del lunes, que muy a mi pesar (no por ti, por supuesto), pero me parece que también lo haces tú", escribió un internauta en X.