Broncano, humillado en 'La Resistencia' por los amigos de Pedro Sánchez

'La Pija' y 'La Quinqui' visitaron el programa de Movistar Plus y hablaron sin tapujos del éxito de sus pódcast, sus invitados y su economía, adelantando al presentador por la derecha.

Carlos Peguer y Mariang Maturana, más conocidos por su popular pódcast La Pija y La Quinqui, fueron los invitados de La Resistencia. El programa de David Broncano en Movistar Plus recibía con las manos abiertas a estos dos jóvenes, que se estrenaron a principios de 2022 su singular e innovador formato. En él, Carlos y Mariang realizan charlas informales sobre los temas más diversos con las que han conquistado a un gran número de suscriptores que siguen sus entregas dominicales a través de Spotify.

Sin ir más lejos, para dar la bienvenida a la pareja de influencers al plató del Teatro Príncipe Gran Vía, señalo que "estos chavales son competencia. Presentan uno de los mejores pódcast de Europa", pues ya acumulan más de 60 entregas con invitados de la talla de Rosalía, Martiño Rivas, Ana Mena, La Zowi, Lola Índigo, Nathy Peluso, Aitana e, incluso, el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y, sobre este asunto, el de los invitados, se habló largo y tendido en el programa de Movistar.

Broncano quiere los mismos invitados para La Resistencia

Broncano no quiso dejar pasar el asunto de los invitados y sacó el tema. El de Jaén había escuchado su pódcast sobre la cantante Chanel y cayó en la cuenta de que la artista no había acudido a su programa como invitada. "No ha venido Chanel, no ha venido el 'perro' Sánchez, no ha venido Rosalía, que también fue con vosotros", dijo el presentador de Movistar entre preocupado e irónico. "No ha venido Quim Gutiérrez tampoco", resaltó al enterarse de que había sido el primer invitado de la nueva temporada del pódcast. "¿Tienes algún plan para que estos chavales no nos adelanten por la derecha?", preguntó Broncano de inmediato a Fernando, el coordinador de invitados. "Trabajamos muy duro para traer a los mejores invitados. Van a acabar viniendo, que no te pueda el ansia", afirmó con sarcasmo el trabajador.

Están haciendo un podcast con un palo y un clavo y @pijayquinqui están pasándonos por la derecha. Ya traen invitados mejores que nosotros. Por aquí a Rosalía ni Perro Sanxe han venido. pic.twitter.com/GowQdtNQz7 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 17, 2023

"Si me pagáis, yo hago de coordinadora de invitados", soltó Maturana buscando su salto a la televisión y conseguirle mejores invitados a La Resistencia. Esto, como era de esperar, provocó las risas del público, pero no sentó muy bien a Fernando. Y, tras este momento de humillación, Broncano realizó las preguntas clásicas del programa sobre el dinero y las relaciones sexuales. Peguer se animó y aseguró que, aunque llevan "muy poco tiempo sacando rendimiento, debería tener mucho más, pero me encanta gastar. ¡Es mi pasión!". Asimismo, afirmó tener 55.000 euros. Por su parte, Mariang reconoció que cuenta con "un poco menos: 40.000 euros". En cuanto a las relaciones, La Pija, o sea Peguer, precisó que se las había apuntado "en una nota" del móvil: "Ha sido un mes complicado. He tenido mucho trabajo este mes y deberían haber sido más", pero afirmó haber tenido un total de 10 veces, mientras que La Quinqui (Maturana), por su parte, respondió que "pierdo en dinero y gano en sexo. Unos 15 coitos".