Lucía Etxebarría destroza la ley trans de Montero: "es una mordaza y peligrosa"

La Premio Planeta subraya que “esto no es una cosa de cuatro locas feminista” y que “mi hija con 16 años no puede votar, pero uno con 12 puede iniciar tratamientos irreversibles”

La famosa escritora y ganadora del Premio Planeta, Lucía Etxebarría, es una de las voces que más está combatiendo la ley trans aprobada recientemente. La escritora se plantó con colectivos feministas ante el Congreso para protestar por esta norma, y el dos minutos relató las consecuencias de una de las leyes estrellas de Irene Montero.

“Mi hija es sorda y ha tardado tres años en que le reconozcan algo que es visible a simple vista y resulta que una persona ahora se puede autoidentificar como hombre o como mujer sin más”, empieza Lucía Etxebarría su argumento, destacando que “esto es anticonstitucional, mi hija que tiene 16 años no puede votar, no puede comprar una casa, no puede hacerse una intervención quirúrgica si yo no firmo, pero puede entrar en un tratamiento experimental e irreversible desde los 12 años”.

La Premio Planeta también indica que con la ley trans “las competiciones y el deporte femenino se mueren si cualquier hombre puede competir con mujeres”, y añade además que “es fundamental reconocer que hay XX y XY pero con la ley trans la ciencia se va a ver destruida. Psicólogos, pediatras y asociaciones de madres y de todo tipo están protestando”.

Lucía Etxebarría recordaba que “en Escocia dimitió la primera ministra por una ley que es más restrictiva que la española” y que según la ley trans de Irene Montero “en diez días puedo ir a la cárcel por decir que hay dos sexos, XX y XY. Esto es una ley mordaza, es una ley peligrosa para las mujeres, los menores y los hombres. Aquí todo va a ser transfobia, fascismo y drama”.

“Si usted cree que esto es una cosa de cuatro locas feministas se equivoca. Piense que a usted, a su hija, a su hijo o a cualquiera persona le puede afectar. Que a usted mañana le puede caer una multa por venganza política o perder su trabajo por opinar diferente a la ley trans”, concluye Lucía Etxebarría.