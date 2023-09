La BBC sigue a Mediaset y crea su propio 'código ético' tras esta polémica

A comienzos de este año, la BBC hacía pública la suspensión de Gary Lineker como presentador del espacio 'Match of the day' en la cadena británica después de que el exfutbolista publicara unos comentarios contra el gobierno británico en su cuenta de Twitter. El exfutbolista fue apartado del programa después de llevar casi dos décadas presentando el espacio, hasta que la cadena marcase unas pautas que aclararan el uso de las redes sociales que el presentador podía hacer.

Unas pautas que han tardado varios meses en hacerse públicas, ya que el despido de Lineker de la cadena británica sucedía en el mes de marzo y ha sido ahora, a finales de septiembre, cuando la BBC ha anunciado cuales serán las pautas que deberán seguir sus empleados en redes sociales.

Según ha recogido la Agencia EFE, estas pautas se han actualizado para que los empleados de la cadena respeten "elevados estándares de civismo en el discurso público", y para evitar que la organización se enfrente a declaraciones que le provoquen una mala reputación, como sucedió en marzo cuando Gary Lineker publicó un mensaje en Twitter donde comparaba el lenguaje del actual Gobierno británico con el utilizado "por Alemania en los años 30", en una clara alusión al discurso nazi.

Estas declaraciones del exfutbolista fueron consideradas como una ruptura de las pautas de imparcialidad que debían tener los empleados de la BBC, lo que provocó que este fuera apartado del programa que dirigía en la cadena hasta que fueran aclaradas unas directrices sobre el uso de las redes sociales.

