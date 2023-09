Conmoción en Telecinco por la bronca sin disimulo entre Joaquín Prat y Lequio

"Vamos a ver", el nuevo matinal del Mediaset, vivía una situación bastante delicada por el cruce de palabras entre presentador y colaborador, algo que ha dejado a todos atónitos.

La polémica por las supuestas relaciones amorosas de Bertín Osborne siguen ocupando la actualidad de las revistas del corazón o de los espacios ‘sociales’ del resto de medios de comunicación, como en el caso de ESdiario.

El último testimonio de una presunta amante del presentador y cantante, el de Encarna Navarro ex concursante de Operación Triunfo, ha provocado una enorme polémica y no sólo en el entorno de Bertín también tiene sus consecuencias mediáticas por luchas entre los detractores y defensores del presentador de Tu Casa es la mía, de Telecinco.

Y precisamente en esta cadena se ha producido un enfrentamiento a costa de Bertín Osborne. Un choque entre Alessandro Lequio y el conductor de Vamos a Ver, Joaquín Prat. Todo ocurría cuando el nuevo programa matinal de Mediaset España repasaba el historial amoroso de Bertín con mucho tono de crítica.

Lequio, que habitualmente defiende a Osborne, estallaba en directo y tenía un fuerte encontronazo con Prat porque el conde televisivo aseguraba que esas infidelidades no importan reamente porque “no cambian el matrimonio de Fabiola. Ella se equivoca porque el matrimonio es lo que vives, no lo que de verdad ocurre”,

Una tesis que entonces enojaba a Joaquín Prat que, muy fiel a su estilo de no callarse una, le interrumpía para lanzarle una puya al tiempo que demostraba su desacuerdo:. “Ese es el argumento del infiel, ¿no?” y añadía “lo normal es besar a tu pareja al llegar a casa, tener relaciones de vez en cuando, pero lo que haga yo cuando salga por la puerta de casa eso no es el matrimonio”.

Pero Lequio no se achantaba ante el elevado tono de Prat y entonces defendía que aunque Fabiola Martínez ahora se sienta “frustrada y engañada”, no debería cambiar la imagen de su matrimonio con Bertín Osborne.

Joaquín Prat contra Alessandro Lequio

Pero tampoco se arrugaba Prat, que no se muerde precisamente la lengua, “Que vives en una mentira” y arremetía directamente contra su colaborador evidenciando ante la audiencia que estaba dando “el manual del perfecto infiel”.

Y el conde volvía al ataque: “No, eso es el manual del filósofo, coño”, para ser interrumpido por Joaquín Prat que le afeaba su postura calificándola de “puro egoísmo”.

Lequio elevaba aún más el tono de voz: “No, egoísmo no. ¡No!”. Además, ponía en duda las informaciones sobre la última amante de Bertín y hablaba sobre Fabiola: “Ha estado 15 años de matrimonio feliz con Bertín y eso no hay quien lo cambie. Por mucho que salgan ahora 50 señoras diciendo: me he acostado con tu marido mientras estaba casado contigo”.

El presentador de Vamos a Ver, bastante enfadado, zanjaba el tema criticando de nuevo lo defendido por su colaborador, “llevo tres horas de programa y ya no tengo cuerpo”. Una bronca en toda regla que ha impactado en el programa y también ha generado muchos comentarios de pasillos en Telecinco.