La reina de las reinas se despide de Netflix

La sexta y última temporada de The Crown transcurrirá durante las dos últimas décadas del reinado de Isabel II, desde los últimos días de Lady Di hasta el mandato de Tony Blair.

"La Corona es un símbolo de permanencia. Es lo que eres, no lo que haces". Así empieza la que va a ser la despedida de la serie que más éxito ha cosechado en Netflix. Desde que se estrenase en 2016, The Crown ha roto todos los moldes, porque la historia de la reina Isabel ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Seis temporadas después -o cinco si no contamos la que va a ver la luz próximamente- la ficción llega a su fin. Y lo va a hacer en dos partes, como cualquier gran título se merece.

Lo ha anunciado esta semana la plataforma y los nervios de muchos ya están a flor de piel. Los primeros cuatro capítulos llegarán pronto, concretamente el 16 de noviembre; mientras que los finales -serán seis- tendrán que esperar hasta el 14 de diciembre. En un claro homenaje al personaje principal, las primeras imágenes que ha lanzado Netflix nos muestran a todas las reinas de Inglaterra: Claire Foy, quien dio vida a una joven soberana en el inicio de su reinado; Olivia Colman, que se metió en la piel de una reina que iba madurando a la vez que lo hacía la institución; e Imelda Staunton, la última reina.

Los inicios de la relación de Guillermo y Kate

La temporada final de The Crown hará un recorrido por las dos últimas décadas del reinado de Isabel II, desde los últimos días de Lady Di hasta el mandato de Tony Blair. Entre otros acontecimientos, podremos rememorar el accidente de tráfico en el que murió Diana de Gales y que conmocionó al mundo entero, además de poner en entredicho a la corona británica, o los inicios de la relación de Guillermo y Kate.

Hay que recordar que la quinta temporada de la serie de Netflix concluye con la llegada de la institución al siglo XXI, con una familia dividida y una casa salpicada por las continuas polémicas, especialmente la comentada separación de Carlos y Diana.