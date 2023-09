La agresión en directo a una reportera de Cuatro hace actuar a Nacho Abad

El presentador de 'En boca de todos' se encontraba en una conexión con Isabel Balado cuando se vio obligado a cortarla y llamar a la policía por tocarle el culo delante de todos.

Los directos de las televisiones pueden venir acompañados de algunos momentos inevitables y, en algunas ocasiones, hasta inapropiados, fuera de lugar o violentos. Sin ir más lejos, este martes durante una conexión de En boca de todos, el programa de Cuatro que presenta Nacho Abad, tenía lugar uno de esos momentos 'violentos' y, por supuesto, que no se pueden permitir. Un viandante, al pasar junto a la reportera del formato, Isabel Balado, le tocaba el culo en pleno directo ante todos los espectadores del programa. El hecho tenía lugar en la calle Tirso de Molina, en Madrid, donde se encontraba la joven realizando su trabajo.

"¿Te ha tocado el culo? No puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante? Ponme a este tío tonto en pantalla, por favor", reaccionaba de inmediato el presentador de Mediaset. Mientras tanto, se podía escuchar a la propia periodista decirle a ese hombre que "me dejaras trabajar", intentando salir del paso. Pero Nacho Abad no iba a dejar pasar lo ocurrido, saliendo a la defensa de su compañera: "¿Este tío es tonto? Menudo imbécil. Tú estas haciendo tu trabajo y llega un tío y te toca el culo sin ningún derecho. Me indigna", soltaba el presentador desaforado con ese intolerable episodio al ver a Isabel pedir disculpas por lo que había ocurrido.

Nacho Abad denuncia a la policía la agresión

Sin salir todavía del asombro por lo que acababa de ver en directo, el presentador de En boca de todos explicaba lo ocurrido a quienes se acababan de incorporar: "Desgraciadamente, mientras Isa Balado estaba haciendo su directo, un imbécil ha llegado y le ha tocado el culo sin su permiso. Entonces, hemos decidido llamar a la Policía, estamos comunicándonos con ellos y les vamos a ofrecer las imágenes de este programa de cómo le tocaba el culo con descaro y de cómo después se ha acercado a ella y le ha tocado el pelo. Tiene que actuar la Policía". Pero Nacho Abad no era el único indignado con esto que había ocurrido. Uno de los colaboradores del formato pedía insistentemente llamar a las autoridades. "Me hierve la sangre, me gustaría estar ahí, te lo juro", comenzaba a señalar.

"Es tremendo, me parece asqueroso y repugnante que individuos como este estén por la calle y que luego se nos rasguen las vestiduras por otras muchas cosas que tienen menos importancia. Esta chica, nuestra compañera, está haciendo su trabajo y viene un señor y le toca el culo y luego le acaricia la cabeza. ¿Pero dónde estamos? Por favor, llamad a la Policía ya y que se presente ahí", insistía este colaborador. La reportera de En boca de todos, visiblemente afectada, aseguró que "ha sido totalmente desagradable y veo que está molestando a todas las personas con las que se encuentra. No es una cosa personal mía, le está pasando a todas las chicas con las que se encuentra. Me ha puesto bastante nerviosa".

Y si parecía que todo quedaría ahí, el chico volvía a lugar para continuar molestando a la periodista. En ese momento, Nacho Abad pedía cortar la conexión: "Vamos a evitar esto, Isa, cortamos aquí, venga, cortamos aquí".

Con posterioridad, y gracias a un tweet del propio presentador Diego Losada, se ha sabido que el personaje ha sido detenido. "Que caiga sobre él todo el peso de la ley y que todo el mundo sepa que actos así no pueden quedar impunes. Qué buena profesional es Isa Balado. Todo mi apoyo, compañera", ha escrito.