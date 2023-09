Rubiales crea escuela: un policía del 1-O denuncia un beso de una "indepe"

Cinco años después, seguramente a raíz de los sucedido con el expresidente, un policía denuncia haber sido víctima de un presunto delito contra la libertad sexual durante las protestas.

El beso que le dio Luis Rubiales a Jenni Hermoso al celebrar el Mundial conseguido por la selección española de fútbol femenino ha servido para muchas cosas. Entre otras, la dimisión del exfutbolista de su cargo de presidente de la Federación Española de fútbol. Pero también otras más inesperadas.

El asunto es que un agente antidisturbios de la Policía Nacional que estuvo presente en los altercados del 1 de octubre de 2017 ha decidido denunciar por el beso en la boca "repentino y no consentido" que una mujer le propinó aquel día al considerar que puede ser constitutivo de un delito contra la libertad sexual.

"Mi reacción, además de asco, fue de contención por la extrema violencia", señala al relatar que fue insultado por la mujer y luego, al percatarse ella que había cámaras de medios de comunicación, decidió agarrarle con las dos manos, "inmovilizándole" para propinarle un beso en la boca.

Curiosamente, la denuncia fue presentada este mismo lunes, 11 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Diada de Cataluña y en ella el policía reclama la identificación de la mujer para lo que el denunciante ha facilitado un enlace de Youtube en el que aparece la imagen en cuestión. Además, se ha sabido que el antidisturbios pide la imposición de una medida de alojamiento de 1.000 metros para la autora del presunto delito y la prohibición de comunicarse con el agredido.

En el escrito, el policía relata lo que sucedió aquel día en la calle Vía Augusta, en Barcelona, frente a los Servicios Centrales del Departamento de Enseñanza, usado en aquella fecha como colegio electoral para llevar a cabo el plebiscito fraudulento.

"Una señora de unos 60 años me insulta"

Según el denunciante, "una persona desconocida de manera sorpresiva, inopinada, repentina y no consentida, me da un beso en la boca, constitutivo de un delito contra la libertad sexual del artículo 181 y siguientes del Código Penal". "Una señora de unos 60 años se acerca a mí, me insulta, y al observar que una cámara estaba próxima a ambos, me agarra con ambas manos del cuello y del casco antidisturbios que portaba al ir de uniforme, inmovilizándome sorpresivamente, y acercando mi cabeza a la suya, para posteriormente besar mi boca con la suya", continúa la denuncia.

"Al agarrarme de la parte baja del casco, no puedo zafarme ni impedir que doble mi espalda, todo ello al intentar evitar tener una respuesta brusca al abuso que pudiera desencadenar una situación de riesgo aún mayor para la integridad de los actuantes de la que ya estábamos soportando", añade el policía nacional.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) defiende la versión del agente, al que respalda jurídicamente. "Seguimos con un procedimiento judicial donde 45 policías fueron imputados, mientras nosotros recibimos pedradas, vejaciones, agresiones físicas y hasta agresiones sexuales como este caso", ha denunciado el SUP.