Makoke abandona de urgencia 'Así es la vida' y Sandra Barneda sale al paso

La colaboradora se ha marchado precipitadamente del programa y ha levantado las especulaciones. La presentadora ha dado explicaciones sobre el preocupante motivo por el que lo ha hecho.

La tarde trasncurría con total normalidad en el plató de Así es la vida, con los colaboradores comentando acaloradamente la relación de Mar Flores con su hijo Carlo Constanzia, que será el protagonista de esta semana en De Viernes, programa dirigido por Santi Acosta y Bea Archidona que ha tenido un esrteno decente en cuanto a audiencia en las noches del viernes de Telecinco. Era en ese momento cuando Makoke tenía que abandonar el programa de forma urgente, ocupando José Antonio Avilés su lugar.

Ante las especulaciones sobre qué le podía haber pasado a la colaboradora y el hecho de su marcha repentina, Sandra Barneda ha salido al paso y ha contado el motivo que justificaba la salida del programa de Makoke. Y es que su perro, de 16 años, se debatía entre la vida y la muerte debido a una grave caída que sufrió hace tres días y que ha tenido tanto a Makoke como a su hija Anita Matamoros muy preocupadas. El pequeño perro de la familia Matamoros se rompió numerosos huesos.

"Solo decir que Makoke ha tenido que irse. Si no lo sabéis, os informamos de que su perro de dieciséis años sufrió un accidente hace tres días, se cayó de un tercer piso y están pendientes de si lo tienen que sacrificar o no. Un momento bastante complicado, ha salido ahora mismo y no sabemos nada", explicaba Barneda a los telespectadores para que conocieran la verdadera razón. En ese momento la presentadora del magacín de tarde de Telecinco no conocía el triste desenlace de la historia: el animal ha acabado falleciendo.

Así lo ha confirmado poco después a través de su cuenta de Instagram Kiko Matamoros, ex marido de Makoke y padre de Anita Matamoros, también muy afectada porque Ringo -asi se llamaba este perro de raza Bichón Maltés- ha sido su mascota durante gran parte de su vida. Un mensaje de Kiko en el que, como es habitual en el ex de Sálvame, no podía faltar el dardo envenenado: "Adiós compañero. Fuiste la alegría de Anita y la mía por mucho tiempo. Espero que tengas un viaje placentero y no te salpiquen las lágrimas de cocodrilo de quienes despreciaron tu estabilidad. Te querré siempre y alegrarás mi memoria. Gracias por tu amor, amigo Ringo".

Por el momento se desconocen más detalles del desenlace de Ringo, pero todo indica tal y como apuntaba la propia Barneda en Así es la vida que el perro ha tenido que ser sacrificado debido a las lesiones y a su avanzada edad.