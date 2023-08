Las 17 fotos que desarman a Makoke: pillada in fraganti con las manos en la masa

La modelo, ex de Kiko Matamoros y colaboradora de Telecinco vuelve a estar en el candelero después de que una serie de fotografías la hayan obligado a dar un paso al frente.

No es que Makoke suela escatimar informaciones sobre su vida privada en los programas en los que colabora, pero si además Así es la Vida dispone de 17 fotos como pruebas gráficas es prácticamente negarse a cantar la Traviata.

Así las cosas, este miércoles la ex de Kiko Matamoros se confesó "enamorada como nunca" y "feliz" después de que el magacín de Telecinco mostrara las imágenes en las que se puede ver a la modelo en la orilla, en el mar o en la arena con un gesto que delata que está muy ilusionada, dos meses después de conocer a su novio.

Las cámaras les pillaron in fraganti disfrutando de un día íntimo de sol y playa entre arrumacos, caricias, abrazos y también besos.

Makoke asegura que fue amor a primera vista y que está "tontorrona"

Viendo las imágenes en el programa de tarde de Mediaset a Makoke se le escapaba la sonrisa: "Me da mucho apuro porque es anónimo, no pertenece a este mundo y me da mucho pudor hablar de él".



Sin embargo, dado el trabajo de ella en televisión, la presencia de cámaras era inevitable: "Él sabe quién soy yo, lo admite y lo acepta".

Por lo demás, confirmó que fue amor "a primer vista" y mutuo. "¿Te imaginabas estar sintiendo esto? Porque estás tonta, tonta", le dijo la presentadora Sandra Barneda desarmando a su colaboradora: "Bendita tontería. Sí, estoy tontorrona".