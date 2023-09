COPE mete a Carlos Herrera al ‘enemigo’ en casa: en antena su más cruel censora

La estrella de la radio española arranca temporada con una novedad muy llamativa para los oyentes, la mordaz María José Navarro estrena una intensa sección que no deja títere con cabeza.

Después de un mes de agosto totalmente desaparecido en antena -algo que no es habitual en él ya alterna el verano con su cita con los oyentes en su conocido tour con los polígonos de la costa española- este lunes 4 de septiembre Carlos Herrera se reencontraba con los oyentes para iniciar la nueva temporada de Herrera en COPE.

El locutor almeriense regresaba así a COPE en un curso radiofónico apasionante por ‘culpa’ de la incertidumbre en la formación de un nuevo Gobierno y pendiente de una posible repetición electoral o del pacto con el diablo de Pedro Sánchez, sus socios comunistas, proetarras, independentistas… al que se puede sumar el prófugo Carles Puigdemont.

Herrera regresa así con fuerza aunque, tal y como les hemos contado en ESdiario, algo mermado físicamente ya que él mismo anunciaba en antena “me sometí a una parotidectomía, que es la extirpación de una glándula parótida que estaba siendo acosada por un adenoma pleomorfo, que es un tumor de carácter benigno", reconocía y apuntaba que han sido "las manos mágicas del doctor Julio Acero" las que le han intervenido quirúrgicamente.

Lo hacía en el programa que le precede en antena, Poniendo las calles que presenta Carlos Moreno El Pulpo, pero estas palabras las ‘rescataba’ la nueva sección de Herrera en COPE. Son apenas unos minutos, poco antes de las 10 de la mañana, y corre a cargo de una de sus más estrechas colaboradoras, la periodista María José Navarro, que fiel a su punzante y mordaz personalidad pasa crítica revista a lo acontecido hasta entonces en las primeras horas del programa.

María José Navarro 'contra' Carlos Herrera

Navarro, sin piedad y con mucha dosis de ironía y humor, ataca a su jefe y también a los contertulios, colaboradores o compañeros. Y es que la periodista albaceteña no se caracteriza precisamente por 'dorar la píldora' a Herrera y no se corta a la hora de censurarle en antena. No deja títere con cabeza y pone una nota de humor, pero también de actualidad y a modo de rápido resumen, al programa que en esa franja lidera la audiencia de la radio española. Con esta nueva sección, Carlos Herrera se ha metido (voluntariamente y fiel a su sentido del humor) al enemigo en casa.

De hecho, esta nueva sección del programa de poco más de dos minutos, ha tenido una gran acogida entre los oyentes, tal y como han asegurado fuentes de la Cadena COPE a ESdiario.

En esta sección, bautizada como la auditoría, los oyentes de Herrera en COPE conocieron algunos detalles más de la dolencia de Herrera, contado en primera persona: Te deja un poco más tonto durante unos días. Hablo con media boca, la otra media la tengo como si me hubieran dado un balonazo en la cara. Ya mastico, pero bueno, tengo esta parte acolchada, como si me hubieran dado un guantazo. Me ves hablar y se me mueve la mitad. Es muy cómico”.