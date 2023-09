Carlos Herrera explica el importante motivo por el que habla "regular" en COPE

En su vuelta a los micrófonos, el comunicador almeriense ha desvelado que el pasado jueves pasó por el quirófano para ser sometido a una intervención quirúrgica.

Después de más de un mes ausente de los micrófonos, Carlos Herrera ha regresado esta mañana a la Cadena COPE en lo que ha sido el comienzo del nuevo curso, tanto en la política como en los medios de comunicación. Y si alguno de sus seguidores se ha mostrado un poco extrañado por la "extraña" forma de hablar del popular comunicador, tiene motivos objetivos para haberlo sentido así.

Y es que Herrera acaba de pasar por las manos de un cirujano de prestigio para superar un problema de salud. Fue el pasado jueves y ha sido el propio almeriense el que lo ha desvelado en el programa Poniendo las calles, el espacio que conduce El Pulpo cada madrugada como prólogo a Herrera en COPE.

"Me sometí a una parotidectomía, que es la extirpación de una glándula parótida que estaba siendo acosada por un adenoma pleomorfo, que es un tumor de carácter benigno", ha reconocido Carlos Herrera, que ha apuntado que han sido "las manos mágicas del doctor Julio Acero" las que le han intervenido quirúrgicamente.

😷 Carlos Herrera explica el problema médico que ha sufrido 🎙️: "Me sometí a una intervención quirúrgica" https://t.co/7LieeR21MN — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) September 4, 2023

"Te deja un poco más tonto durante unos días", ha confesado el popular comunicador, que también ha sido muy claro a la hora de desvelar posibles secuelas de su problema de salud. "Hablo con media boca, la otra media la tengo como si me hubieran dado un balonazo en la cara". De hecho, Carlos Herrera aún tiene dificultades para poder comer. "Ya mastico, pero bueno, tengo esta parte acolchada, como si me hubieran dado un guantazo", le ha dicho a El Pulpo.

Secuelas físicas para Carlos Herrera

Los oyentes pueden haber confirmado esa dificultad para hablar, mínima eso sí, aunque, afortunadamente, no han visto cómo está el rostro de Carlos Herrera en este momento concreto. "Me ves hablar y se me mueve la mitad. Es muy cómico", ha comentado irónicamente el comunicador almeriense.

¿Qué es un adenoma pleomorfo?

Según el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, la intervención sufrida por Herrera supone "la extirpación de la glándula parótida". Una glándula, ha agregado, que produce la saliva y que es "fundamental", ya que vale "para lubricar, para proteger los dientes". Además, "también tiene poder cicatrizante, si te haces alguna herida cicatriza, vale para la lucha contra los microbios o para proteger la caries".



¿Qué ocurre si este tumor no se extirpa? le han preguntado al prestigioso facultativo, que ha asegurado que "tiene un problema si va afectando a un nervio, concretamente al facial. Por eso hay que quitarlo". Sin embargo, Pérez Almeida se ha mostrado optimista al asegurar que "en poco tiempo estará absolutamente perfecto, aunque a juzgar por lo que se le oye, yo creo que ya lo está".