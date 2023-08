Jiménez Losantos no descansa ni en vacaciones y vuelve a atizar al Vox de Buxadé

El comunicador aragonés, ausente estos días al frente de su programa matutino en EsRadio, vierte todas sus críticas sobre el partido de Abascal en Libertad Digital.

A los principales líderes de la comunicación de este país les queda poco más de una semana de vacaciones. La actualidad política, con las elecciones del pasado 23 de julio, y la hipotética sesión de investidura de los próximos días, si es que no hay repetición electoral, les han obligado a modificar su periodo de asueto. Incluso alguno, como el propio Carlos Alsina, realizó la pasada semana una intervención en su Más de Uno en Onda Cero para analizar el nombramiento de Francina Armengol como nueva presidenta del Congreso de los Diputados con los votos de los diputados de Junts.

Por su parte, Federico Jiménez Losantos tampoco está estos días al frente de su programa matutino en EsRadio, pero eso no quiere decir que vaya a callarse sus opiniones, más aún si estas tienen que ver con el que parece su objetivo más preciado: Vox.

Así, en dos artículos consecutivos en Libertad Digital, el medio del que el comunicador aragonés es uno de sus principales accionistas, Losantos no se cansa de atizar al partido de Santiago Abascal, denominado por el turolense como "el tercer Vox", esto es, el que está dominado por el europarlamentario Jorge Buxadé y que ha acabado con la salida de importantes dirigentes del partido del primer plano de la actividad política.

En la primera entrega, Losantos toma un artículo publicado por el propio político catalán para afirmar que "el periodista, el militante y, mientras padezcamos la democracia, el votante de Vox, deberían huir de toda opinión propia y esperar a que los Buxadé, en nombre del partido, digan lo que deben opinar, única forma de no equivocarse. Lenin no lo hubiera dicho mejor. Bueno, mejor sí, porque fue notable orador y un feroz libelista. Buxadé no ha sido favorecido con los dones de la elocuencia. Pero tampoco Stalin y hay que reconocer que su libertad aprovechó al máximo la disciplina que supo imponer a los demás".

También criticó el comunicador aragonés en Libertad Digital que en Vox "impera el discurso de que los medios de comunicación que los critican es porque cobran de alguien. Se niegan a admitir que haya nadie que opine libremente y no por dinero. Ese fondo reptiliano de Vox explica que haya medios coreando a Garriga y diciendo que en Vox no pasa absolutamente nada y están más fuertes que nunca. No hay más que verlos".

Losantos equipara a Vox con Hitler en "El hundimiento"

No contento con estas críticas, este fin de semana hubo segunda entrega de los pensamientos de Jiménez Losantos respecto a "ese partido al que ayudamos a crecer". "Este Tercer Vox", afirma el aragonés, "recuerda, metafóricamente hablando, el Tercer Reich crepuscular de El Hundimiento, cuando Bruno Ganz borda un Hitler rodeado de fieles, que mueve sobre el mapa del frente divisiones ya desaparecidas. Pura paranoia".

"Es injusto y estúpido, que unos recién llegados a la política española, como esta clerecía de la orden del Vox-Dei, pretendan darnos lecciones de patriotismo", apunta Jiménez Losantos, al que la decisión de Vox de no conceder entrevistas a EsRadio durante los últimos procesos electorales parece haber escocido.