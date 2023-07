La apuesta de Jiménez Losantos que deja contento a Feijóo de cara al 23J

Ante la polémica por la lentitud para formalizar el voto por correo, el líder del Partido Popular no quiso hablar de pucherazo y mostró confianza hacia los trabajadores de Correos.

Alberto Núñez Feijóo ha pasado esta mañana por los micrófonos de EsRadio para ser entrevistado por Federico Jiménez Losantos a poco más de una semana de la celebración de las elecciones generales que tendrán lugar el próximo día 23.

Como no podía ser de otra manera, uno de los puntos más sobresalientes de este encuentro ha tenido que ver con la polémica existente con la lentitud del sistema de voto por correo, con más 2,5 millones de peticiones y un leve nivel de participación efectiva cuando solo quedan 10 días para que se cierre el plazo para formalizarlo.

En este sentido, Núñez Feijóo, que en su día fue presidente de Correos, ha pedido a los funcionarios de la entidad que "trabajen mañana y tarde para que en su distrito los votos lleguen a los domicilios y para que no haya ningún problema en la empresa. Son objetos postales, que no son cartas o extractos del banco, sino un derecho. Es sagrado. No es un paquete cualquiera, tiene prioridad uno".

Feijóo no quiere hablar de pucherazo con Losantos

Pese a la generalización de las dudas, el candidato del PP no quiere hablar de "pucherazo", aunque aclaro que "aquí de lo que se habla es de las manifestaciones de CCOO y UGT, que saben lo que dicen, que ven el atasco que se está produciendo" y sobre la posibilidad de deslegitimación de las próximas elecciones en el caso de que al final no todo el mundo pueda votar, Feijóo se mostró contundente.

"No queremos contemplar ese escenario, de enorme trascendencia política y jurídica. Por eso mandamos desde ayer viendo que hoy acaba el plazo un mensaje de que los carteros, por responsabilidad personal, profesionalidad, si tienen que trabajar por encima del horario con independencia de no cobrar las horas, que lo hagan. No hay problema para pagar las horas si la compañía no quiere. No pueden quedar votos en las carterías. Espero que nos pongamos a trabajar para que no dé lugar a una situación que no quiero ni pensar. Personas que no puedan votar porque no le ha llegado la papeleta. España no puede meterse en esta senda porque Correos está preparado para ello".

Losantos alaba a Feijóo en el debate del lunes

Durante la conversación, Federico Jiménez Losantos ensalzó el papel que Núñez Feijóo mantuvo en el debate del pasado lunes ante "los 100 minutos inaguantables de las mentiras patológicas de Sánchez". El líder del PP desveló que "el equipo que tengo de asesores en Génova me pasó un informe con todos los datos falsos que dio el presidente en el Gobierno. Son 11 folios y en letra pequeña... Yo no trabajo con datos que no tengan una fuente. Te puedes equivocar en un porcentaje, pero no en decir que lo que sube baja y viceversa, porque eso es mentir".

Para concluir la entrevista, Federico Jiménez Losantos hizo partícipe a Núñez Feijóo de su particular apuesta de cara a las elecciones del día 23. El comunicador de EsRadio considera que el PP sacará 160 diputados y Vox, 30. "No está mal", aseguró Feijóo. "Y a lo mejor, según va la campaña, puede subir", concluyó Losantos.