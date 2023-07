Carlos Herrera sorprende con una buena noticia y es gracias a Pedro Sánchez

El comunicador de COPE se ha reencontrado esta mañana con todos sus oyentes después de unos días de asueto y con las pilas cargadas para la campaña electoral previa al 23 de julio.

Cuando Pedro Sánchez decidió anticipar las elecciones generales después de la debacle de su partido en los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo, más de uno se echó las manos a la cabeza. La fecha elegida, el 23 de julio, despertó automático rechazo en millones de españoles que, como no podía ser de otra forma, preferían pasar ese día de vacaciones en la playa que, como mal menor, votando, o, peor, formando parte de alguna mesa electoral.

Un gremio muy concreto sobre el que aquella noticia de Sánchez cayó como una bomba de relojería fue el de los periodistas. Se volvió viral la reacción de Ángels Barceló, pero en todas las redacciones saltaron por los aires los cuadrantes de vacaciones previamente establecidos.

Por este motivo, por ejemplo, los líderes de opinión de la radio española han tenido que retrasar sus vacaciones o tomarse ahora unos días libres, justo antes de que comience la campaña electoral este próximo viernes.

Ha sido el caso, sin ir más lejos, de Carlos Herrera, que ha regresado esta mañana a las ondas de la Cadena COPE después de unos días de asueto, que el periodista almeriense ha aprovechado para hacer algo de lo que más le gusta: llegar a Santiago y abrazar al Apóstol después de haber caminado por algunos de los numerosos caminos históricos que llegan a la plaza del Obradoiro.

Así ha sido y Herrera ha contado esta mañana cómo ha ido su experiencia este año en ruta hacia Santiago, pero por dos caminos no demasiado conocidos: "Este año la experiencia ha sido muy buena porque he pateado un par de caminos nuevos, que se han oficializado hace relativamente poco. Uno es el llamado Camino del Destierro, que es el del Cid Campeador, y otro, el de Barbanza, que sale desde Corrubedo y Rianxo para seguir hasta Santiago; el Orixe lo llaman. Ha sido muy bonito".

Carlos Herrera ya no recorre más de 20 kilómetros diarios

Preguntado en antena por Carlos Moreno El Pulpo en torno a los kilómetros que ha recorrido Carlos Herrera en esta ocasión. "Desde que ya tengo una edad, las hombradas de caminar 30 kilómetros, no estoy para eso. Yo tengo un tope de 20 y me he acercado a 20 kilómetros casi todos los días".

Con las pilas recargadas, Carlos Herrera ya prepara los programas de cara a la inminente campaña electoral y a la celebración de los comicios el próximo 23 de julio. Se supone que una vez que los españoles nos manifestemos en las urnas, el comunicador retomará las vacaciones, aunque se supone que los días posteriores a las elecciones se antojan de un altísimo nivel informativo.