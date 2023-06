José María García vuelve a COPE y "abronca" en directo a Carlos Herrera

El veterano periodista, muy fiel a su estilo, ha impactado con su presencia en "Herrera en COPE"... Ha recordado anécdotas del pasado y ha dejado una colección de ellas en su entrevista.

José María García, genio y figura, ha regresado este lunes 12 de junio a la que fuera su casa, la Cadena COPE, y lo ha hecho emocionado por su vuelta y por el nombre del estudio central que acogía su entrevista con Carlos Herrera, el estudio Antonio Herrero.

Y Supergarcía no ha decepcionado con su cita con Herera en COPE porque, para empezar, se ha retrasado unos minutos, ya que estaba desayunando tranquilamente en una cafetería próxima a la emisora.

Minutos de retraso que luego se ha tomado el veterano periodista que ha alargado tanto su presencia que ha hecho que Herrera se pasase de tiempo y arrastrase hasta los casi 5 minutos de demora el informativo de las 11.

Arremete cariñosamente contra Herrera

García ha aprovechado para arremeter cariñosamente contra Carlos Herrera y su fama de "agarrado". "Los más roñosos de España. Bronce, Roberto Gómez. Plata, Antonio Jiménez. Y, efectivamente, Oro para Carlos Herrera", decía García para provocar las risas en el estudio.

Ya, en la despedida, y para provocar la carcajada de Herrera, el veterano periodista asturiano afeaba y abroncaba cariñosamente en directo a Carlos por su cobertura informativa en las pasadas elecciones locales y autonómicas:

"Es el único, es el único tío que tiene temple, profesionalidad y capacidad para el día que hay la votación, el día que hay un cambio brutal, brutal... irse y hacer el programa desde una fiesta".

Aznar y Antonio Herrero

Ya, en materia de entrevista, José María García le ha reconocido a Carlos Herrera tener “una manía o un virtud” que no es otra que “defender a los míos a muerte”. En este sentido, recuerda que José María Aznar, "tuvo la desfachatez de pedirme la cabeza de Antonio Herrero".

Sobre el documental que hace un recorrido por su trayectoria, indica que "llevaba 10 años queriendo hacerlo lo que sucede es que no acababa de encontrar lo que yo quería. Yo huía como del agua hirviendo de un documental que fuese un 'qué bueno es García, qué alto es García'". Al final, llegó la luz. Como ha explicado el periodista, las personas que han convertido este proyecto en realidad han plasmado lo que él quería.

Lorenzo Sanz

En un momento dado de la entrevista, el periodista deportivo recuerda con mucho cariño a Lorenzo Sanz. El expresidente del Real Madrid falleció hace 3 años por la covid-19, en plena pandemia."No merecía esa muerte. Era bueno, noble y sobre todo, Lorenzo era la generosidad personificada para aquel que lo necesitaba".

Luis del Olmo y Encarna Sánchez

El periodista también ha reflexionado con Carlos Herrera sobre lo que buscan los oyentes cuando sintonizan la radio. "El oyente no busca una emisora. Busca un comunicador. Y eso ha pasado con Luis del Olmo, con Encarna Sánchez". Además, ha insistido en el error que cometió al marcharse de esta casa.

"Yo creí que este país necesitaba un equipo de información y comunicación grande. Fíjate. Mi vida no ha sido nada fácil. Ha sido complicada en todos los frentes. Cuando yo decido marcharme es porque veo que no hay ninguna posibilidad de que esto, globalizar esta santa casa, que además lleva un sello hermoso", asegura.

Mendoza y Berlusconi

"Fui amigo de Berlusconi. Viví muy de cerca con él, incluso hemos tenido reuniones. Yo estuve en una reunión con Berlusconi y Ramón Mendoza. Querían acabar con la UEFA. Les dije a los dos que no podían hacer nada y que iban a acabar con ellos si persistían. Y no acabó con ellos. Eran muy grandes. Berlusconi era muy grande y Mendoza era hábil. No listo, pero sí hábil", indica