Pedro Sánchez convoca elecciones el 23 de julio tras la debacle del PSOE

El PSOE sufrió una derrota sin paliativos en el 28M en favor del PP: solo mantiene Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. El PP arrebató al PSOE, además, 14 capitales de provincia.

Pedro Sánchez hundió al PSOE. El deseo de cambio político se ha constatado en el 28M: el PP gana con contundencia unas elecciones autonómicas y municipales concebidas en clave nacional. Los comicios se saldaron, en suma, con una censura sin paliativos al sanchismo.

En las elecciones municipales, el Partido Popular ha obtenido una victoria destacada al obtener casi 750.000 votos más que el PSOE en todo el país, consolidándose como el partido predominante en las principales ciudades: los populares han conseguido Sevilla, Valencia, Valladolid y la mayoría absoluta en el ayuntamiento de Madrid.

En el ámbito autonómico, los socialistas solo lograron mantener el poder en Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. En esta última autonomía, María Chivite podría asegurar su reelección como presidenta si llega a un acuerdo nuevamente con Geroa Bai y también con Bildu.

Pedro Sánchez reaparece tras el 28M: convoca elecciones

Desde el Palacio de La Moncloa y con cara amarga, Pedro Sánchez anuncia la convocatoria de elecciones: "Asumo los resultados". "Acabo de mantener un despacho con su Majestad el Rey y le he trasladado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de elecciones generales que será publicada mañana, martes, en el BOE; de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio", anuncia.

#URGENTE | Pedro Sánchez anuncia que disuelve las Cortes y se convocan elecciones generales en España: se celebrarán el domingo 23 de julio pic.twitter.com/Q0e5V4pZzq — Europa Press (@europapress) May 29, 2023

"He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer", asegura el Presidente del Gobierno. Y añade: "la primera consecuencia de estas elecciones es que magníficos presidentes y presidentas y alcaldes se van a ver desplazados con una gestión impecable y eso que a pesar que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer".

"Aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá y por eso, como Presidente del Gobierno y también como secretario general del PSOE, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular", comunica.

García-Page, la alternativa a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez se encuentra en una posición de clara debilidad. En la antesala de las elecciones generales, Feijóo le ha conseguido arrebatar 14 capitales de provincia al PSOE. El mapa de España se tiñe, por tanto, de azul y el PP podrá gobernar en 30 de las 52 capitales de provincia. Entre las capitales que el PP ha conseguido arrebatar al PSOE se incluyen: Logroño, Segovia, Huesca, Zaragoza y Teruel; Castelló, Palma, Huelva, Sevilla y Granada; Albacete, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz. Además, el Partido Popular también tomará el control de Cádiz y Valencia, donde previamente la mayoría estaba en manos de Adelante y Compromís, respectivamente.

En Castilla-La Mancha, aunque Emiliano García-Page ha perdido dos escaños, ha logrado retener la mayoría absoluta. Esto posiciona al líder regional como una alternativa sólida a Pedro Sánchez en caso de que el PSOE no obtenga buenos resultados en las elecciones generales de diciembre. La importancia de la mayoría absoluta para García-Page radica en que en su territorio no tenía posibilidad de llegar a acuerdos con fuerzas políticas situadas a su izquierda. Así, esta victoria -in extremis- del PSOE tampoco es del gusto de Pedro Sánchez: son conocidas las hondas discrepancias entre el secretario general de los socialistas y el líder regional del PSOE.

Feijóo celebra los resultados de las elecciones por todo lo alto

"España ha iniciado un nuevo ciclo político (...) hemos ganado limpia y democráticamente las elecciones", aseguró Feijóo desde la fiesta del balcón de Génova, donde compareció junto a los exultantes Ayuso y Almeida con sendas mayorías absolutas bajo el brazo, en la Comunidad y en la capital. "Ha ganado la centralidad frente al radicalismo", sentenció antes de añadir que espera que todas las fuerzas políticas, incluido el PSOE, "hayan entendido el mensaje de los españoles".

La consolidación de la posición del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y su mensaje de "cambio de ciclo" coloca al presidente Pedro Sánchez en una posición difícil, enfrentando unos turbulentos seis meses de final de legislatura.

La euforia, como no podría ser de otra forma, se apoderó de los miembros del Partido Popular en la noche electoral del 28 de mayo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró la victoria sentenciando que en "España ha iniciado un nuevo ciclo político; es la victoria de otra forma de hacer política (...) no son tiempos de arrogancia, sino de humildad".