Jiménez Losantos manda un mensaje envenenado a los responsables de Sálvame

El comunicador ha aprovechado su espacio es Esradio para subir el nivel de sus habituales ataques al programa de Mediaset: "¿Por qué no os matáis en público? se ha preguntado en antena.

Ya son más que habituales las críticas de Federico Jiménez Losantos hacía Sálvame, el programa estrella de las tardes de Telecinco. Sin embargo, lo dicho esta mañana para el comunicador en su programa de Esradio supera todos los límites. El periodista aragonés ha aprovechado lo sucedido el pasado martes, cuando Kiko Matamoros tuvo que abandonar las instalaciones de Mediaset en dirección a un hospital, para exhibir todas las armas críticas de las que era capaz.

"A Sálvame solo le queda que se coman el hígado encebollado de Carmen Borrego entre todos», ha asegurado Losantos, que no tiene ninguna duda de que "llegarán a eso". En el micrófono de Esradio, Federico añadía el motivo. "Han descubierto que la única manera de mantener la audiencia, que estaba hundiéndose, es sacar las miserias más extremas de todos ellos. Y ponerse verdes unos a otros. Ya no me creo absolutamente nada. Pero viven de eso, de mentirse, de insultarse y un día se comerán vivos unos a otros y a Carmen Borrego entre todos".

El periodista aragonés ha recordado, a su modo, el momento en el que, tras el abandono de Matamoros, fue su novia, Marta López Álamo, la que llamó el programa para dar información directa del incidente. "Marta le dice: gorda, como llama familiarmente a Terelu, que Kiko está dejando de fumar. Y la otra aclara, con tan mala uva: ‘Es que, claro, si consumes mucho…’. No sé si añadió tabaco", en relación a la supuesta adición a las drogas de Matamoros.

Losantos: "Si Kiko sobrevive a esa novia, será eterno"

"Pero vamos a ver", ha estado Losantos, "¿por qué no os matáis en público? Cualquier día va a ser de puñal, de navaja. Están en un momento al borde del crimen. Están ahí porque quieren. Kiko Matamoros ha sobrevivido a prácticamente todo y si sobrevive a esa novia, será eterno", ha concluido el asunto dejando el claro mensajito para Marta López Álamo, con la que Matamoros contraerá matrimonio en fechas próximas.