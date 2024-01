Helena Condis vive en sus carnes como tratan a las mujeres en Arabia y estalla

La periodista está cubriendo la Supercopa de España en tierras árabes y ha contado en 'El Partidazo' una anécdota machista con el gimnasio del hotel que le ha sacado de sus casillas.

Como es tradición desde que la Federación Española de Fútbol con el famoso Luis Rubiales al frente vendieran la Supercopa de España a Arabia Saudí, por estas fechas de principio de año la atención se traslada al país árabe y los medios de comunicación se trasladan hasta allí para cubrir la competición. Un país con una cultura totalmente diferente y atrasada en muchísimos aspectos con respecto a la nuestra y que se hace aún más evidente cuando hablamos del trato a las mujeres.

Es por ello que periodistas como Helena Condis no pueden evitar denunciar situaciones como la que ha vivido en sus propias carnes durante su estancia en tierras árabes y hacerlo visiblemente enfadada y molesta. Este martes por la noche, en El Partidazo, Juanma Castaño conectaba con la nutrida delegación de COPE en Riad. Concretamente con sus compañeros en el hotel donde se alojan. Una conexión que ha permitido a la periodista encargada de la información del FC Barcelona contar su mala experiencia.

“En el hotel he ido hoy a preguntar si podía ir al gimnasio y me han dicho que las mujeres solo podemos ir de 6 a 8 de la mañana. Yo me acuesto aquí a las 4, con lo cual dormiría dos horas si quiero ir a entrenar. No lo contemplo”, comienza visiblemente molesta Condis que interrumpe a un compañero suyo que quiere intervenir y parece que va a preguntar o decir algo relacionado con poder ir entonces por la tarde.

“Espérate. Los hombres pueden ir de 8.30 de la mañana a 15.30”, aclara la periodista que de nuevo es interrumpida por otro compañero, esta vez en la misma habitación de hotel, que parece justificar el motivo con un “somos más”. Comentario que, como era de esperar, no sirve para calmar el enfado de Helena: “He preguntado si tenemos alguna otra opción las mujeres o si podemos ir con ellos, porque todos los que están entrenando son mis compañeros que estoy todo el día pegada a ellos”.

Helena Condis junto a sus compañeros de COPE en un partido en La Cartuja (FOTO: @HelenaCondis en 'X')

La respuesta desde el hotel ha sido la gota que rebosaba el vaso de la periodista de COPE: “Me han dicho que no y que si quería por la tarde hay otra hora para las mujeres, pero yo estoy trabajando. Me han dicho que si quiero me abren un cuchitril, que es una habitación de dos metros cuadrados donde no hay ni pesas, ni gomas, ni nada para que yo pueda entrenar sola”.

Para acabar y ante el comentario de Juanma Castaño -pareja por cierto de Helena Condis- de “esto es lo que iba a arreglar Rubiales”, la periodista lanza su crítica a Arabia Saudí: “Un país que se iba a abrir al mundo…Pues en un hotel internacional me encierran en un cuchitril porque no puedo entrenar con mis compañeros con los que estoy ahora metida en una habitación”. A lo que Gonzalo Miró apuntilla: “Pero pagan bien Helena”, en referencia a la polémica suscitada por la elección de Arabia Saudí como sede y que responde básicamente al dinero.