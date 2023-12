Sonsoles Ónega la lía en COPE: cuenta cómo y por qué la despidió Carlos Herrera

La ahora presentadora de Antena 3 pasa por La noche del grupo Risa y en medio de una entrevista relajada y llena de humor confiesa de repente lo que le ocurrió con 'Herrera en COPE'.

Sonsoles Ónega está triunfando en las tardes de Antena 3. Y ahora Sonsoles, con poco más de un año de emisión, afrontaba una nueva temporada crucial por la llegada a la franja de las tardes de su antigua compañera de cadena, y ahora rival, Ana Rosa Quintana. Pero el programa de Atresmedia no se ha visto amenazado por TardeAR y lidera las audiencias en estos cuatro meses de coincidencia.

Todo son buenas noticias para la periodista madrileña que, además, el pasado mes de octubre era galardonada con el Premio Planeta de 2023, dotado con un millón de euros, por su novela Las hijas de la criada. La historia se centra en la familia Valdés, una familia de empresarios gallegos que abarca los dos primeros tercios del siglo XX, explorando lugares como Cuba y Galicia. La narrativa se enfoca en el papel de las mujeres en la familia y cómo lideran el negocio conservero a pesar de un "terrible secreto" que ha afectado sus vidas.

Precisamente por esta faceta de ganadora del prestigioso premio literario, pero también para hacer un desenfadado repaso por su trayectoria profesional y personal, este domingo era la invitada de La noche del Grupo Risa, el programa de la madrugada de la Cadena COPE (de 1:30 a 5) que realiza en clave de humor el Grupo Risa, con David Miner, Óscar Blanco y Fernando Echeverría.

Ónega trasnochaba para atender el directo a los gamberros radiofónicos. Sonsoles Ónega hablaba de sus orígenes el periodismo, de los tres años que le ha costado escribir la novela ganadora, de lo difícil que es vender un libro, “se venden normalmente de uno en uno y ahora, me da pudor decirlo, ya vamos por la séptima edición” y en un momento de la entrevista saltaba la liebre cuando Miner decía…

“Insisto, Sonsoles Ónega que está en este programa underground en esta casa con el Grupo Risa, porque tu estabas en programas de alta alcurnia como era el de Carlos Herrera cuando ejercía como contertulia de éxito”.

Sonsoles en esos momentos reía y puntualizaba: “Sí. Bueno, de éxito, éxito no sé. Que no me renovaron, te quiero decir”. (Risas)

La aclaración de la entrevistada provocaba las carcajadas, ponía patas arriba el estudio de la radio estudio (la voz que imita a Herrera exclamaba un "¡uy!") y ella misma .sonriendo. abundaba en su despido de Herrera en COPE tras una temporada con el locutor almeriense:

“Bueno, no es que no me renovaran, no me volvieron a llamar, que supongo que es la forma de no renovar”.

La respuesta del 'otro' Carlos Herrera

Ónega aclaraba: “Os voy a decir una cosa, es lo más exigente que yo he hecho en este oficio nuestro, la tertulia de Herrera. Muy complicada. Me costaba, me cuesta, en general me cuesta opinar porque creo que ¿ves?, la verdad, la verdad, la verdad no la tiene nadie. Entonces me costaba posicionarme de forma taxativa que es a veces lo que exige este periodismo nuestro sobre algún asunto y si no lo tienes claro te penaliza”, reflexionaba apuntando a la causa de su 'no renovación' en COPE-

Después de ponerle una simpática grabación sobre un momento vivido durante sus colaboraciones con Carlos Herrera, el ‘espejito’ (que es el ‘otro Carlos Herrera imitado por los de Risa) ponía el toque de humor sobre el despido de Sonsoles Ónega, la voz que imita a Herrera decía a la audiencia:

“Hola Sonsoles. Me alegro de saludarte. No sé qué paso porque yo di la orden de que te llamaran porque tu le dabas otra cosita al debate, a los contertulios. Era una cosa distinta. Entonces dije yo ¿por qué no está esta mujer? Entonces me dijeron: ‘no hemos encontrado el teléfono de ninguna manera’. Pero bueno, todo se andará, gracias por decirlo públicamente. Yo esto ahora mismo lo voy a corregir”, decía el otro Herrera entre las risas de todos.