Juanma Castaño, otra vez en un lío por reirse de un chiste sobre fútbol femenino

Aunque el presentador de COPE rectificó al momento, la carcajada inicial por la broma de mal gusto de su entrevistado no ha pasado desapercibida y el periodista vuelve a ser criticado.

Como se suele decir Juanma Castaño no sale de una y ya se ha metido en otra. Sí es cierto que al estar tan expuesto y hablando de un tema tan polémico como es el deporte en general y el fútbol en particular es una figura que recibe muchas críticas. A eso está del todo acostumbrado seguro el presentador de El Partidazo de COPE. La última polémica en la que se está viendo envuelto ha sido por una carcajada tras el chiste de mal gusto sobre el fútbol femenino que hizo su entrevistado, el portero del humilde Tardienta.

Este equipo, que juega en Regional Preferente de Aragón, recibió la mayor goleada en la historia de la Copa del Rey de un equipo como visitante al perder 0-12 contra el Getafe. El guardameta del conjunto aragonés, Diego Pardo, fue uno de los protagonistas del día y por ello pasó por los micrófonos de El Partidazo con Castaño. Tanto el portero como sus compañeros se tomaron bien la derrota, a sabiendas que jugaban contra un equipo seis categorías por encima, y entre broma y broma se le escapó una de mal gusto sobre el fútbol femenino a la que el presentador reaccionó quizás no de la mejor manera.

Castaño preguntó si en algún gol de los 12 que recibió el meta pudo hacer más, a lo que este respondió lo siguiente: “Sí, el tercero me han dicho mis compañeros que ha sido de fútbol femenino”. La reacción inmediata del comunicador de COPE fue reírse y ahí estuvo su error. Al momento, consciente del lío, quiso rectificar pero ya era tarde. Además, cosas de la modernidad, todo queda ya grabado.

“No, no, no…eso cuidado. Acabas…que…te echan, en serio”, comentaba un tanto nervioso Juanma Castaño intentando, en parte, arreglar sus risas iniciales y la de algunos de sus compañeros de tertulia. Algunos de ellos, de primeras, sí que se les escucha recriminar la respuesta del portero del club aragonés.

Un episodio que no llega en el mejor momento para Juanma Castaño, que esta semana se mostró muy crítico con el Barcelona por no poder entrevistar a la ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, tras recibirlo en la gala en París. Reírse de un chiste sobre el fútbol femenino desde luego que no ayuda a mejorar las cosas. Y es que el director de programa de la noche de COPE, desde que estallara la polémica de Rubiales y Jenni Hermoso ha estado en el ojo del huracán por alguna de sus opiniones. Por ejemplo, al cargar contra las jugadoras cuando se rebelaron contra la RFEF para exigir mejores condiciones.