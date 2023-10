Carlos Herrera ‘traiciona’ a COPE y deriva en una bronca con Juanma Castaño

Está en boca de todos el asunto de la supuesta candidatura de la estrella de COPE para presidir la Real Federación Española de Fútbol. Todos quieren saber la verdad y pasa lo que pasa.

Estos últimos días en ESdiario estamos contando el ‘coqueteo’ de Carlos Herrera con el proceso electoral que en pocos meses tendrá lugar en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para elegir nuevo presidente tras la dimisión de Luis Rubiales.

Lejos de abandonar la idea, el de Herrera en COPE sigue avanzando nombres que le acompañarían en esa sorprendente candidatura. Así lo ha hecho este jueves con quien sería su responsable jurídico para la RFEF, quien fuera fiscal en la Audiencia Nacional, Juan Moral de la Rosa.

Pero en su propia casa, la COPE, no lo ven claro. Este 26 de octubre les contamos precisamente en ESdiario que Juanma Castaño y Paco González mostraron anoche, en la tertulia de El Partidazo, ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos. Ninguno de los dos, compañeros de emisora de Herrera, daban la más mínima veracidad a la hipotética intención del almeriense. "Pero ¿no lo conocéis?, se preguntaron retóricamente. Aunque, eso sí, lo hacían con diferente actitud. Mientras que González aseguraba que no había ninguna posibilidad de que su compañero estuviera en la lucha por suceder a Pedro Rocha, presidente interino de la RFEF después de la dimisión de Rubiales, Castaño avisaba: "A ver si mañana Herrera vuelve a insistir en su programa y quedamos mal".

Por su parte, Paco González no dejaba lugar a la duda: "Hay veces que dan ganas de abandonar España. Si mis compañeros de profesión publican esto como algo serio, yo no soy de esta profesión. Es que están todos de la cabeza. Es que estoy flipando con que medios serios lo publican como noticia seria".

Además, Castaño se quejaba inicialmente de una cuestión: “Hay una noticia que yo no sé cómo afrontar, que es la candidatura de Carlos Herrera a la Federación Española de Fútbol. Carlos Herrera que lo ha confirmado en una entrevista con Roberto Gómez en casa de José Ramón de la Morena. La mezcla Herrera, Roberto Gómez, casa de De la Morena y candidatura a la Presidencia de la Federación Española es difícil de afrontar como director del programa”.

Y Juanma Castaño abronca a Carlos Herrera

Y esa queja se la ha trasladado a Herrera en su intervención de las 8 de la mañana:

“Después de pasar un verano entero contestándole a todo el mundo sobre si Mbappé se iba a venir o no al Real Madrid, me niego ahora a pasar un otoño y todo el invierno respondiendo a si Herrera se presenta a las elecciones de la Federación. ¡Vaya días me están dando todos los futboleros preguntándome si es verdad si te presentas o no! Por favor, acláralo de una vez por todas. Di sí vas en serio o no porque ya ayer salió en todos los periódicos y yo por la noche en El Partidazo lo único que hago es hablar de oídas…”.

Y llegaba el estacazo a Herrera por contar a la competencia (Onda Cero, donde trabaja el periodista Roberto Gómez: “Hablo de oídas porque, claro, se lo cuentas todo a Roberto Gómez y en casa de José Ramón de la Morena pues los demás hablamos de oídas”.

“Porque De la Morena me dio un conejo con setas muy rico y eché un rato muy agradable”, justificaba con humor el locutor almeriense.