Destapan el sueldo millonario de Silvia Intxaurrondo: ahora se entiende todo

La periodista es una de las grandes protagonistas de este tramo final de la campaña del 23J. Viendo lo que cobra es fácil pensar que le interesa que Pedro Sánchez siga en La Moncloa.

Estos días la periodista de La 1 de TVE, Silvia Intxaurrondo, ha ganado mucho protagonismo en la recta final de campaña. La de Televisión Española lo ha hecho por dos motivos.

El primero, por su dura entrevista a Alberto Núñez Feijóo, en la presentadora pupila de Iñaki Gabilondo críticas por otro tras su tercer grado al líder del PP, con un tono y unas preguntas que dejaban a las claras sus pensamientos.

Y el segundo, en sentido muy contrario, por el masaje televisivo que le ha hecho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su entrevista este viernes 21 de julio en La 1.

Tal y como les contamos en ESdiario, el caso más flagrante de los 30 minutos de entrevista ha sido el de los peajes en las autovías españolas a partir de 2024. Una medida que Sánchez firmó con Bruselas, salió en el debate con Feijóo y el presidente ha negado por activa y por pasiva hasta que ha salido la propia UE a desmentirle.

⁦@SIntxaurrondo⁩ y su tono suave, complaciente y partidista con Sánchez. Preguntas pactadas y nada de la agresividad e interrogatorio en tercer grado como el q sometió a Feijóo. #LhPedroSánchez , una muestra del servilismo dla ⁦@rtve⁩ pública al sanchismo podemita 👇 pic.twitter.com/XAwaNS5s50 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) July 21, 2023

En esta ocasión, ni rastro de la combativa periodista a la que se supone que no le gusta que le mientan a la cara y que se enzarzó con Feijóo por el tema de las pensiones. Eso sí, con lo de los peajes, la última mentira que ha explotado en la cara de Sánchez, no le pasa lo mismo. De hecho, la pregunta la ha hecho su compañero y el líder socialista ha salido de rositas, sin repreguntas y sin decirle por qué no lo había admitido en el cara a cara con el candidato popular donde dijo que era mentira.

Las redes sociales arden por ese doble rasero de la periodista, recordemos que de la televisión pública que pagamos todos, pero tal y como ha comprobado ESdiario se ha abierto otro debate paralelo gracias a un avispado tuitero que ha publicado el supuesto salario de la presentadora y que ha generado un enorme número de reacciones. Los actuales dirigentes de la ´sanchista´ RTVE le pagan muy pero que muy bien.

Según Juan Luis Arroyo García, Intxaurrondo cobra la nada despreciable cantidad de 28.000 euros al mes, en 12 pagas anuales ascendería (siempre según estos datos) a 336.000 euros anuales.

Y tras publicarse el dato, miles han sido las reacciones y cientos los comentarios.

En contra de Silvia Intxaurrondo

Un tuitero dice “Cada día estoy más convencido de que hay que acabar con todo lo público... sólo sirve para colocar a gente sectaria con salarios muy por encima de lo privado, y por supuesto pagado por nuestros impuestos...”-

Otros aplauden la cifra y dicen que “poco es”, comparado con los sueldos de Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera o Vicente Vallés, sin aportar el dato de que los anteriormente comentados pertenecen a la empresa privada.

Sabéis lo que cobra esta periodista de TVE Silvia Intxaurrondo 28.000 euros mensuales pic.twitter.com/tuy5FcDSPN — Juan Luis Arroyo Garcia (@j_luisarroyo) July 20, 2023

Los críticos se lamentan por la cantidad de dinero público que se derrocha: “Por qué los sueldos que pagamos todos no bajan de decenas de miles de euros al mes?”, se pregunta otro tuitero.

Y para terminar, otra usuario cuenta su experiencia personal: “Sin embargo, mi hija que es redactora de un programa de RNE, cobra una mierda y les saca las castañas del fuego a todas estas señoras”.