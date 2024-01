Arús se anota un tanto revelando cuáles son las 'red flags' de los hombres

El presentador de 'Aruser@s' en La Sexta sorprende a su audiencia con una reflexión en la que habla de los "rasgos insoportables" que tiene el sexo masculino: "Se ven venir".

Hay cosas que permanecen, aunque hayamos cambiado de año. Una de ellas es Aruser@s en las mañanas de laSexta. El matinal sigue al pie del cañón, arrasando en su franja y con Alfonso Arús al frente, regalando momentos, comentarios, reflexiones y zascas, estos últimos incluso a personajes famosos. Pero este jueves, el periodista catalán ha cambiado el tercio en sus reflexiones y ha roto una lanza en favor de las mujeres. Es más, ha llegado a entonar, incluso, el mea culpa, dejando muy claro que los hombres también tienen lo suyo.

Y es que, según ha indicado el de Atresmedia, ser varón puede ser "insoportable", o al menos, para aquellos que tengan determinados rasgos. Todo ha ocurrido, prácticamente, a primera hora de la mañana. Aruser@s, como es habitual, ha empezado haciendo un repaso de los vídeos más virales. Uno de los temas más candentes de la actualidad y que, además, está cobrando más protagonismos, es el de las denominadas 'red flags' o banderas rojas dentro de una relación, ya sea íntima, de amistad, familiar o profesional.

Arús habla en La Sexta de las 'red flags'

Estas llamadas 'red flags' son aquellos actos, acciones o formas de ser que generan rechazo en otras personas. En este caso, en el vídeo en cuestión aparecían mujeres hablando sobre lo que no soportan de los hombres. Entre algunas de las respuestas que se decían, se encontraban: que digan "ni machismos ni feminismos", que hablen despectivamente de las mujeres y, sobre todo de sus exparejas, incluso, que hablen mucho. Entonces, cuando terminaba este vídeo, Arús ha lanzado un sorprendente mensaje, o mejor dicho, una insólita reflexión: "Hay para todos los gustos", comenzaba diciendo el presentador.

Y, sin titubear, añadía un 'pero': "los hombres tenemos rasgos insoportables", ha aseverado. Un comentario que, lejos de pasar desapercibido, ha pillado por sorpresa a los espectadores, aunque no tanto a sus compañeros de mesa, que tratan día tras día y conocen bien cómo piensa el de laSexta. Ya durante el debate, las colaboradora del matinal han enumerado una larga lista de cosas que no les gusta nada de los hombres: "Que sea un rata", "que no sea considerado con la otra persona", "que hable fatal de sus ex" o "que sean halagadores". Y ha sido, en ese momento, cuando Arús ha soltado otro dardo: "Sí. Los halagadores, ya no en pareja, en general. El que te hace la pelota, malo. El halago, de entrada, es mentira. Se ven venir".