Wyoming sigue atacando a Israel y se opone a su participación en Eurovisión

El presentador de El Intermedio asegura que en el festival de música "no deberían aceptar a quien cometa crímenes de guerra" y compara el caso con el de Rusia y su invasión a Ucrania.

El Gran Wyoming ha vuelto a cargar desde El Intermedio contra Israel y en esta ocasión pide que el país israelí no participe en el festival de Eurovisión acusándolo de cometer crímenes de guerra en el conflicto con Gaza. Además, compara el caso con el de Rusia y su invasión a Ucrania recordando que el territorio de Vladimir Putin sí que fue expulsado tras lo sucedido del festival musical por excelencia del continente europeo.

Para introducir el tema, Wyoming habla de la denuncia que Sudáfrica interpuso contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por lo que consideran crímenes genocidas durante 75 años en la Franja y que ha celebrado estos días su primera vista en dicho estamento. “Si un Sudafricano te dice que estás teniendo un patrón de conducta genocida, es como si un inglés te dice que estás bebiendo demasiada cerveza", asegura el presentador haciendo referencia a que en el país sudafricano vivieron el apartheid y por ello saben de genocidios.

Sin embargo, a pesar de ello y de otras medidas de presión que llegan desde distintos puntos del mundo, Wyoming lamenta que ninguna esté teniendo éxito ya que “ni siquiera se va a expulsar a Israel de Eurovisión”. Decisión que como decimos sí se tomó con Rusia en su día. Además, los representantes de Francia y Finlandia ya han elevado esta petición a los organizadores.

Para Wyoming se está midiendo con “doble rasero”: “Se echó a Rusia por invadir un país, pero no a Israel por invadir otro e intentar aniquilarlo. Eurovisión no debería aceptar a un participante que cometa crímenes de guerra”. Palabras que el presentador de La Sexta acompaña destacando iniciativas como la de Sudáfrica y que califica de un primer paso para intentar acabar con lo que considera una matanza: “A los gazatíes no les queda mucho tiempo y como la ofensiva siga, en breve lo que no quedará será Gaza".