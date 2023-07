Iñaki López se despide de Cristina Pardo con la vista puesta en Pedro Sánchez

El presentador de "Más vale tarde", de baja por paternidad, entró en directo en el programa de La Sexta para "dar permiso" a su compañera para irse de vacaciones de verano hasta septiembre.

Llega el verano y las rotaciones en las cadenas de televisión son el día a día para todos los programas. Las personas con las que los telespectadores están acostumbrados a pasar los días son sustituidas por otras algo menos familiares que dan un paso al frente para liderar la programación estival.

Así, la parrilla veraniega se convierte en una mezcla de nuevas propuestas que aparecen cuando suben las temperaturas, regresos inesperados (como el del Grand Prix) y versiones un poco más ligeras de los magacines. En este último caso está Más vale tarde, el formato de actualidad presentado por Cristina Pardo e Iñaki López para las tardes de La Sexta.

Cristina Pardo dice adiós y presenta a sus sustitutas

Durante su mejor momento de audiencia, con un 9,2% de cuota de pantalla el pasado lunes, Más vale tarde se ha despedido de su presentadora... pero solo hasta septiembre. La Navarra se despidió este lunes del programa para tomarse un descanso y deja las riendas en manos de Marina Valdés y María Lamela.

El tándem femenino ya fue el equipo seleccionado para llevar a la audiencia las noticias la temporada pasado. En 2022, las periodistas relevaron a Hilario Pino y José Yélamo, durante la época en la que el programa era presentado por Mamen Mendizábal. Atresmedia, de esta forma, vuelve a confiar en dos profesionales que saben que pueden recoger el testigo del magacín en su momento más dulce.

El inesperado directo de Iñaki López en "Más vale tarde"

Durante su último programa, Cristina Pardo avisó a todos sus colaboradores y al público que a partir del martes se iba de vacaciones, a lo que Marina Valdés le comentó, con tono jocoso: "Mañana te vas de vacaciones, nos dejas aquí a María y a mí, pero no te puedes ir todavía sin que una persona te dé permiso".

En ese momento, Iñaki López (que se encuentra ausente por su baja por paternidad) entró por videollamada para desear unas buenas vacaciones a su compañera. Pardo, siguiendo la broma a su compañera, expresaba: "Con la temporada que te has pegado y ¿todavía me tienes que dar permiso?", se reía.

Iñaki López propone una fecha a Cristina Pardo para una posible repetición electoral: "Las pondría el 25 de diciembre" https://t.co/SS3vxlqYAI — Más Vale Tarde (@MVTARDE) July 25, 2023

El presentador se quiso despedir después de este intercambio cariñoso con unas declaraciones un tanto polémicas: "Pásatelo muy bien, que hemos tenido un año muy duro. Te voy a decir una cosa, Feijóo no sé pero tú y yo volvemos en septiembre", comenzaba entre risas, aludiendo a la incertidumbre política actual.

Pardo le contestaba, siguiendo con el tema electoral, que le esperaba para una posible repetición de los comicios. “Te has perdido las elecciones, lo que no sé es si podrás salvarte de la repetición si es que la hay”, seguía diciéndole Pardo entre risas. “Bueno, Pedro Sánchez ha dicho que no va a haber repetición electoral, pero en este país ya sabes que eso no significa absolutamente nada. Lo mismo nos encontramos con unas elecciones que yo las pondría el 25 de diciembre”, decía irónico el vasco antes de concluir su conexión.