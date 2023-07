Cristina Pardo se desespera en una conexión y acaba gritando a su entrevistado

La presentadora de 'Más vale tarde' protagonizó un auténtico sketch de humor entrevistando a un vecino de Ibiza tras conocerse un nuevo caso de 'balconing' en la isla balear.

Las conexiones en directo son uno de los mayores riesgos de la televisión y la radio, porque nunca sabes lo que puede pasar. Cómo reaccione el entrevistado o la gente que esté por la zona, es algo que no se puede prever. Y si no, que le pregunten a Cristina Pardo. La presentadora de Más vale tarde se enfrentaba este miércoles a una conexión bastante surrealista, debido (o gracias) a su entrevistado. El programa de La Sexta conectaba en directo con Valeriano Campillo, presidente de la Asociación de Vecinos de El Molí (Ibiza) para hablar del balconing, la técnica que emplean los turistas británicos en las Baleares cada año saltando desde los balcones a la piscina y que ha dejado numerosos muertos en los últimos años.

Cristina, conectaba precisamente con él, después de conocerse que un nuevo joven turista había muerto en la isla tras hacer balconing. La intención de la presentadora de era conocer, a través del testimonio de este vecino, cómo están intentando combatir con esta trágica técnica: "Con el turismo inglés, son muy jóvenes y vienen a divertirse, el que es responsable se cuida y el que no no", empezaba a decir el invitado. Pero, con lo que no contaba la conductora de Más vale tarde es que Valeriano comenzase a hablar, a su bola, sin escucharla.

La surrealista entrevista de Cristina Pardo en La Sexta

Valeriano, vecino de Ibiza, entraba en directo en el programa de La Sexta para hablar de la práctica del blaconing en la isla. Cuando este hombre comenzó a explicar la situación, Cristina intentó dirigirse a él en varias ocasiones, gritando repetidamente su nombre, sin que el hombre le escuchase. Al ver que Valeriano seguía hablando sin oírla, la presentadora no pudo contener la sonrisa en la boca al ser consciente de que se le iba a complicar la comunicación. "Cada año tenemos 15, 20, 30 personas sobre todo en Ibiza. En Baleares no sé lo que tendremos porque nunca se me ha ocurrido preguntar la cifra. Pero esto lo tenemos casi prácticamente cada semana o en una cala se tiran por el acantilado y se matan por la tontería de la fiesta", continuaba Valeriano contando.

"Valeriano", seguía diciendo la presentadora, sin éxito alguno, mientras este vecino no paraba de hablar. "Valeriano, ¿me escucha?", gritaba subiendo aún más la voz para ver si conseguía escucharla. Al ver que no, se escuchaba la risa de alguno de los colaboradores. Finalmente, Cristina estallaba en risas al no poder controlar la situación y la conexión en directo mientras Valeriano seguía con su argumento. "Valeriano, Valeriano", continuaba gritando la presentadora y riéndose. Por su parte, Valeriano le preguntaba a la presentadora si le escuchaba al ver que no recibía comunicación. "¿Me está escuchando?", preguntaba el hombre. "Valeriano, perdóneme yo le estoy escuchando a usted, lo que no sé es si me escucha a mí. Valeriano gracias por haber estado con nosotros", le soltaba la de La Sexta, mientras el hombre seguía a su bola. "Muchas gracias Valeriano", terminaba cortando la presentadora.