Telecinco cambia los planes de uno de sus programas estrella por miedo al fútbol

La principal cadena de Mediaset decide mover de día la final de 'Bailando de las estrellas' para no coincidir con la final de la Copa del Rey que emitirá este próximo sábado TVE.

Con sus normales y entendibles subidas y bajadas en audiencia, se puede decir que Bailando con las estrellas se ha convertido en una apuesta que ha acabado convenciendo a los espectadores de Telecinco. El programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza se ha mantenido estable durante las complicadas noches de los sábados en la principal cadena de Mediaset, incluso liderando como la noche del 30 de marzo, en plena Semana Santa, gracias a la semifinal del talent show en el que los famosos defienden sus coreografías junto a bailarines profesionales.

Cuatro de ellos han sido los merecidos -aunque siempre hay discrepancias- finalistas: Adrián Lastra, María Isabel, Athenea Pérez y Bruno Vila. El miembro de los Mozos de Arousa en fue uno de los protagonistas del último programa, en el que recibió el apoyo en redes sociales por lo que muchos entendieron fue una humillación por parte de la miembro del jurado Julia Gómez Cora hacia el concursante de Reacción en cadena.

#LoMásComentado La tensa valoración de Julia a Bruno Vila en #BailandoConLasEstrellas que acaba en abucheos del público 😮



Vídeo completo 👉🏻 https://t.co/BTBNlVx6rt pic.twitter.com/rATUKSYtfj — Telecinco (@telecincoes) March 31, 2024

Más allá de polémicas, el programa se preparaba para su gran final pero la cadena ha decidido tomar una decisión que afecta a la fecha de la misma por miedo, precisamente, a darse un batacazo en cifras en un día tan importante. Y es que la final estaba prevista para el sábado 13 de abril, pero ese mismo día se juega la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Partido que emitirá, como ya es habitual, La 1 de TVE.

Por ello Telecinco ha decidido posponer una semana su gran final y lo ha hecho público mediante una breve nota de prensa: “El próximo sábado 6 de abril, Telecinco ofrecerá en prime time Bailando con las estrellas. Camino a la final, entrega que repasará los mejores momentos de la edición y la evolución de los concursantes en su aprendizaje y en la ejecución de sus coreografías. La final del concurso tendrá lugar el sábado 13 de abril”. Es decir, un refrito repasando lo que ha sucedido durante la edición en forma de resumen.

El fútbol, rey fuera y dentro de la pantalla

Un movimiento seguramente inteligente por parte de Mediaset, ya que medirse con el fútbol de manera directa no es la mejor idea. Y es que estamos hablando de que es el deporte rey no solo socialmente sino televisivamente hablando, donde no tiene rival. Prácticamente cualquier partido que se emite en abierto cosecha grandes números de audiencia y en este caso -a pesar de que no están ni Real Madrid ni Barcelona- estamos hablando de toda una final. El año pasado, en el partido entre Real Madrid y Osasuna, la media fue de 5.326.000 espectadores, con 39 5% de cuota de pantalla y alcanzando el pico más alto cercano a los 10 millones de televidentes.