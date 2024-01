La audiencia indignada por el “tongazo” de “Bailando con las estrellas”

La segunda expulsión del show de baile de Jesús Vázquez ha levantado ampollas entre el público, que ha visto marchar a uno de los talentos mejor valorados por el programa.

Desde que debutó en la BBC en el 2004, el talent show artístico, Bailando con las estrellas ha brillado en más de 50 países y, ahora, tras llegar a la noche de los sábados en Telecinco, parece que también lo está consiguiendo en España.

De la mano de Jesús Vázquez y Valeria Mazza como presentadores y con un jurado integrado por eminencias del mundo de la danza como Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez, y con personajes como Antonia Dell’Atte y Boris Izaguirre, los famosos demuestran cada noche sus habilidades artísticas, aunque no todos tienen madera para ello.

Votación envenenada

Tras la expulsión de Ágatha Ruiz de la Prada la semana pasada, muchas han sido las especulaciones sobre quién podría seguir sus pasos, pero la sorpresa ha sido mayúscula al conocer al nuevo elegido para abandonar el programa. La gala comenzaba con un dardo de Vázquez a la diseñadora, que reconocía que el equipo sentía también una gran liberación con su expulsión, en respuesta a las palabras que expresó ella cuando supo que debía marcharse. Además, contaba con un invitado de excepción, el periodista Jesús Álvarez, que no tenía reparo en saltar a la pista para demostrar sus dotes de bailarín.

Durante la tercera gala de 'Bailando con las estrellas' en Telecinco, el presentador Jesús Vázquez se vio en la necesidad de abordar la polémica ... https://t.co/XksNB07RcS — Arturo Siso (@Arturo_SisoSosa) January 28, 2024

Así, llegaba el turno de las parejas concursantes, donde, una noche más, el ex futbolista Miguel Torres salía al escenario de la mano de su bailarina, Sandra. Y es que, a Torres le encanta bailar y tomó la decisión de embarcarse en Bailando con las estrellas para probarse a sí mismo y mostrarle a la audiencia una nueva faceta. Como buen deportista de élite, quería apostarlo todo y estaba dispuesto a salir de su zona de confort para aprender en una nueva disciplina.



"No sé si por la inconsciencia o por poner en funcionamiento mis límites, pero me sumo a este equipazo para aprender a bailar. Algo que no he hecho en mi vida y que como mínimo tengo claro que a peor no podré ir... Es un auténtico placer participar en 'Bailando con las estrellas'. Espero estar a la altura del pedazo de formato y sobre todo hacer que mi profe/compañera/bailarina pueda demostrar lo buena que es", expresaba al conocer su fichaje por el programa de Mediaset.

El público clama contra ‘Bailando con las estrellas’ por la expulsión de Miguel Torres: «Injusto» https://t.co/nY3zHiFUtI vía @eltelevisero — Noemí Noguerol 🇪🇸 (@Dama_Cristal) January 28, 2024

Pero el destino ha querido que su futuro en el mundo del baile sea efímero y, a pesar de que el jurado, le dejaba fuera de peligro en la primera ronda, los votos de la app le dejaban fuera del concurso, con gran indignación por parte de los internautas, que no entendían la decisión.