Wyoming airea la foto de Feijóo con el narco y le humillan: sale el Tito Berni

El de La Sexta sigue con sus críticas partidistas contra los populares o Vox y, claro, algunos en las redes sociales no están de acuerdo y le recuerdan algunos capítulos que ha silenciado.

Así lo cuenta la web del programa de La Sexta El Intermedio: “Alberto Núñez Feijóo ha realizado un debate de investidura que ha parecido más una moción de censura contra Pedro Sánchez. Por su parte, el PSOE ha sorprendido con una réplica a cargo del diputado y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. El líder del PP ha afirmado que tiene a su alcance "los votos para ser presidente del Gobierno" pero que no acepta el precio que le piden para serlo”.

Y la información que cuenta la web del espacio satírico El Intermedio hace un resumen de lo dicho por su director y presentador: El Gran Wyoming analiza irónicamente estas palabras: "Claro, no eres presidente porque no quieres, eso es, señor Feijóo, dignidad ente todo". "Siguiendo esa lógica, no es tampoco miss España porque no le da la gana", bromeaba el presentador tras la intervención del gallego para añadir que "posar con traje regional vale, pero cuando posa en traje de baño, ahí llegan los problemas".

Unas palabras que el programa de Wyoming acompañaba con una foto fija que se tomaba hace tres décadas, la de Núñez Feijóo con el condenado por narcotráfico Marcial Dorado, a bordo de un barco frente a las Islas Cíes.

La respuesta a Wyoming

Pero, claro, los intentos de Wyoming de enturbiar la investidura del líder del PP, que tendrá su tercera parte este viernes 29 cuando se somete a la segunda votación y en la que podría ser presidente por mayoría simple, han tenido rápida respuestas en las redes sociales, principalmente en X.

El presentador de La Sexta ha recibido numerosas críticas por su sesgo político y su obsesión contra elPartido Popular o Vox. De los muchos comentarios en ESdiario seleccionamos uno relacionado con un escándalo de corrupción del PSOE del que poco, o casi nada, ha dicho o ironizado Wyoming, el del Tito Berni.

El post en cuestión airea una foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que posa sonriente y abrazado al polémico dirigente socialista, diputado y presunto conseguidor y corrupto, Tito Berni, muy conocido en distintos prostíbulos de toda España. Como título de esa foto ‘sacude’ al líder del PSOE pero también a Wyoming: “Dignidad ante todo...”, dice, parafraseando al titular que el de El Intermedio dedicaba en su comentario a Alberto Núñez Feijóo. Es decir, lo que viene siendo un zasca en toda la boca.