Risto Mejide se enzarza con Alfonso Serrano en "Todo es mentira"

El presentador de "Todo es mentira" tuvo una pequeña discusión con el número dos de Ayuso por no querer responder sus preguntas.

Risto Mejide ha tenido un duro encontronazo con Alfonso Serrano, el número dos de Isabel Díaz Ayuso, este jueves 4 de abril en "Todo es mentira". El Secretario General del PP de Madrid visitó el programa de Cuatro para tratar, entre otros temas, la reciente publicación de unas fotografías de Serrano junto a Alberto González Amador, la pareja de Ayuso.

Conectaba Alfredo Serrano con el programa a través de una videollamada para una entrevista en la que Risto Mejide le pedía explicaciones sobre ese encuentro, que sucedió horas después de que se querellara contra la Fiscalía, algo que "es el epicentro de la investigación. Aún así, Alfredo Serrano no se quiso tomar muy enserio la pregunta y tiraba de ironía para contestar a Risto: "Es el novio de mi jefa y amiga, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y nos conocemos, ¡uau!".

Esta respuesta, y muchas otras en las que Alfredo Serrano tiraba de ironía y eludía las preguntas, hicieron enfadar a Risto Mejide, provocando un enfrentamiento entre ambos: "Quieres que nos traguemos que pocas horas después de querellarse contra la Fiscalía, tú te sientas con él y es una casualidad... Con todo el respeto, te pido que nos respetes a nosotros y a nuestra inteligencia. Explícanos qué pintas tú sentado con este señor en estos momentos. ¿De qué estabais hablando y por qué habíais quedado?". Algo a lo que Alfredo Serrano se negaba: "No voy a entrar en el juego que la izquierda política y mediática quiere".

Las respuestas de Serrano no convencen a Risto

"Precisamente podrías dar ejemplo. Si pides que todo el mundo dé explicaciones, cuando te toca a ti puedes darlas. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no lo haces?... Te estás riendo de los 2 millones de espectadores que tiene este programa, pero allá tú. Te hago las preguntas que tengo que hacerte y que, en teoría, deberías contestar si no hubiera nada que ocultar. Y no las estás contestando", la reclamaba Risto a Alfredo Serrano al ver que el político seguía yéndose por las ramas para evitar responder sus preguntas.

Encuentro de Serrano con la pareja de Ayuso.



Pero no fue hasta que el Secretario General del PP en Madrid aseguró que su encuentro con la pareja de Isabel Díaz Ayuso había sido una cualquiera cuando Risto Mejide realmente se enfadó: "¿Piensas que me voy a creer que esto es lo mismo que quedar con cualquier ciudadano? ¿En tan poca estima me tienes? ¿Te piensas que soy tan imbécil?. Aún así, Alfredo Serrano se mantuvo en sus trece y no contestó ninguna pregunta: "No pretendo que me creas. Lo que te estoy diciendo es que no voy a entrar al trapo".