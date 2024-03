Risto contesta sin tapujos a Óscar Puente y le hunde en tres minutos demoledores

El presentador de Todo es mentira avisó tras su rifirrafe tuitero con el ministro que le iba a contestar a sus acusaciones y así ha sido: "Seguiremos hablando de todo lo que a usted le joda"

Continúa la polémica entre Risto Mejide y su programa Todo es mentira con Óscar Puente. El presentador del programa vespertino de Cuatro cree que la campaña contra Isabel Díaz Ayuso y la información de que su pareja está siendo investigada por la Fiscalía no es casualidad y que ha estallado por los aires en el momento que más le interesa al PSOE y al Gobierno para intentar de desviar la atención del caso Koldo o la amnistía.

Así lo expresó en su programa del martes y provocó la pataleta del ministro de Transportes, que no pudo evitar tuitear para atacar a Risto y Todo es mentira, acusándolos de falta de independencia al asegurar que la “jefa de contenidos” del programa recibió una llamada directa desde el Partido Popular -más concretamente del asesor de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez- obligando a defender a Ayuso en directo.

Risto Mejide respondió y comenzó el lío con un cruce de mensajes poco amistosos que acabaron con el aviso del publicista al político: “Por respeto a su cargo no voy a perder los papeles como usted ha hecho. Eso sí, no espere que en Todo es mentira nos vamos a achantar. Esta tarde le respondemos como se merece”. Y así ha sido.

🔥🔥Risto Mejide ESTALLA contra el Ministro Óscar Puente:



“Vamos a seguir hablando de

koldo, de mascarillas, de la amnistía y de todo lo que a usted le joda, porque ese es mi trabajo. Suerte, y cuídese”.



Demoledor. pic.twitter.com/66it1Slf0m — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) March 13, 2024

“La gracia de este programa señor Puente es que no hay un pensamiento único, que llevo 17 años trabajando en esta casa y todavía espero el día que alguien me llame para decirme di esto o no digas aquello”, ha comenzado explicando un Risto Mejide que no ha dudado en contestar a Puente sin pelos en la lengua. El presentador se ha referido directamente a esa supuesta llamada al programa y lo ha dejado muy claro: “La prueba (de que nadie le ordena qué decir) es que no sé si se produjo esa llamada ni me ha llegado esa llamada, prueba de que aquí se respeta la libertad de los trabajadores de esta casa”.

Una llamada que, por otro lado, Risto confiesa que le hubiera gustado recibirla ya que “si un político llama molesto es porque hacen bien su trabajo” y deja claro al ministro de Sánchez que por mucho tuit que ponga nada va a cambiar:

Ya puede estar la vida entera tuiteando sobre mí que yo voy a seguir haciendo lo que hago

"Lo que tengo y parece que a usted le falta es libertad. Porque si usted piensa que alguien, hablando en el ejercicio libre de su opinión como ciudadano, es un matón, es, como decía mi abuela: ‘Piensa el ladrón que son todos de su condición’", continúa el también escritor su respuesta a los ataques de un Óscar Puente que cree se debe sentir de la misma manera que tanto critica a los medios: “Eso significa que usted piensa que todo el que está dentro de una organización tiene que pensar como su jefe, que es exactamente como se debe de sentir usted, ¿verdad?”.

Y para acabar, Risto Mejide avisa que el que no se va a amedrentar -Puente en el cruce de mensajes en X le dijo que no se iba a achantar ante un “matón que tiene un programa”- y que en este caso sí que ha “pinchado en hueso” -otra de las expresiones que el ministro utilizó durante el rifirrafe.

Yo no le he llamado mamporrero de Pedro Sánchez, pese a que lo piense, porque tengo el respeto que no ha tenido usted. Este programa y este humilde presentador vamos a seguir hablando de Koldo, de mascarillas, de la amnistía y de todo lo que a usted le joda, porque ese es mi trabajo. Suerte, y cuídese