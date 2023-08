Así es Laura Bozzo, la primera concursante confirmada de "Gran Hermano VIP 8"

La presentadora peruana ha confirmado su presencia en el reality de Telecinco mucho antes de que la cadena anunciara a los participantes.

Ya conocemos a la que será la primera concursante de "Gran Hermano VIP 8", se trata de Laura Bozzo, presentadora de la televisión peruana. Ha sido ella misma quien se ha encargado de confirmarlo a través de sus redes sociales, adelantándose a Telecinco, que todavía no ha anunciado a los participantes.

Laura Bozzo es una controvertida presentadora que ya ha participado en otros realities como "La casa de los famosos" de México, y que ahora dará el salto a España para participar en el programa de Telecinco a partir del 14 de septiembre, fecha en la que arrancará "GH VIP". La participación de Laura Bozzo promete ser polémica, ya que al conocerse su fichaje por el reality de Mediaset se formó un gran revuelo en las redes sociales, donde la comunicadora contestó a varias personas confirmando su fichaje y su presencia en la casa de Guadalix de la Sierra próximamente.

"Sí, es cierto, gracias a Dios. Pero no me mudo como se está comentando, sigo en México. Es temporal, voy y vengo", comenzaba explicando a un seguidor que le preguntaba si era cierto su fichaje por Telecinco. Además la presentadora ha querido aclarar los motivos de su fichaje por "Gran Hermano": "Acepté este reto por tantas mentiras que se han dicho de mí. Quiero que saquen sus conclusiones, pero primero que me conozcan, que sepan quién soy al desnudo, con lo bueno, lo malo, todo. Que mi vida sirva para demostrar que con Dios todo se puede lograr".

Si es cierto Gracias a Dios pero no me mudo como se está comentando sigo en MEXICO es temporal voy y vengo ♥️🙏 — Laura Bozzo (@laurabozzo) August 24, 2023

Las polémicas de Laura Bozzo llegan a "Gran Hermano VIP"

Laura Bozzo será protagonista de "Gran Hermano VIP" tras haberse consolidado como una de las estrellas de la televisión latinoamericana, especialmente durante los años 90 con su programa "Laura en América", en el que personas desfavorecidas contaban sus historias frente a las cámaras y protagonizaban momentos polémicos y escandalosos que se hacían virales.

En la televisión española, Laura Bozzo alcanzó la fama a través de "Crónicas Marcianas", programa en el que Xavier Sardá y Boris Izaguirre comentaban alguno de sus vídeos más virales y polémicos. La presentadora siguió siendo conocida por nuevas polémicas y años después participó en "La casa de los famosos", la versión mexicana de "GH VIP".

Pero el fichaje de Laura Bozzo por Telecinco choca mucho con ese código ético que Mediaset quiere aplicar a todos sus programa, ya que la presentadora ha tenido varios encontronazos con la justicia. El más reciente data de 2021, cuando un juez mexicano pidió prisión preventiva para ella por una supuesta deuda de 13 millones de pesos.

En 2002 fue acusada de estar presuntamente relacionada con la red de corrupción liderada por Vladimir Montesinos, la presentadora cumplió tres años de arresto domiciliario mientras esperaba la celebración del juicio, en el que terminó siendo condenada a cuatro años de prisión en el año 2006.

Cuanta ignorancia he ayudado a miles de mujeres metiendo presos a los desgraciados por eso estudié abogacía años teniendo un estudio legal para defenderlas gratis tanto que no se sabe de mí por eso acepte este reto para callar tantas bocas con pruebas 🙏 — Laura Bozzo (@laurabozzo) August 24, 2023

De todas estas y más polémicas ha querido defenderse la presentadora en redes sociales, donde ha negado algunos de los hechos que se la imputan y ha pedido a los espectadores de "Gran Hermano VIP" que le den la oportunidad de mostrarse tal y como es.